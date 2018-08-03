Başkan Erdoğan: 400 projenin 48'i savunma sanayiine ait

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde '100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, savunma sanayii projelerine ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, "400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor." diye konuştu.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, açıkladığı İcraat Programı'nda, savunma sanayiine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ordu için savunma sanayii projelerinin önemine dikkat çekerek, "Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.