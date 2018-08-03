0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: 400 projenin 48'i savunma sanayiine ait

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüz Günlük İcraat Programı'nı açıkladığı konuşmasında, savunma sanayii projelerine ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, 400 projenin 48’inin savunma sanayiine ilişkin olduğunu belirtti.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:23
Başkan Erdoğan: 400 projenin 48'i savunma sanayiine ait

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde '100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, savunma sanayii projelerine ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, "400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor." diye konuştu.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, açıkladığı İcraat Programı'nda, savunma sanayiine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

Doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarımızın her birinin 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri çok değerli projeleri var. Bunlar içinde savunma sanayii projelerine ayrı bir önem veriyorum. 400 projenin 48’i savunma sanayiimize aittir. Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ordu için savunma sanayii projelerinin önemine dikkat çekerek, "Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 16:23
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den kurultay açıklaması
    1. CHP'den kurultay açıklaması
    2. Erdoğan açıkladı 22 bin 500 polis..
    3. Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara döviz..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem..
    5. Erdoğan 'Olmazsa olmaz' dedi ve..
    6. Misliyle karşılık veririz
    7. Millet Bahçeleri hangi illere yapılacak?
    8. '400 projenin 48'i savunma sanayiine..
    9. Listede dikkat çeken çocuk istismarı..
    10. İstanbul'da çaldı Afyonkarahisar'da..
    11. Ruhsatsız binanın sahibi: Bina değil..
    12. Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması
    13. Bilimde çığır açacak 3. kol deneyi!
    14. Başkan Erdoğan 100 Günlük İcraat..
    15. Diyarbakırlı öğrenciden Ronaldo'ya..
    16. Afyon Kocatepe Üniversitesi taban..
    17. Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden..
    18. Atilla Taş’tan olay CHP itirafı
    19. Hastaneye 'Şenol Güneş' cezası kesildi
    20. Trabzonspor'a gelebilmek için 'serbest..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...