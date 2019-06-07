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400 Gbps teknolojisiyle 4 kat daha hızlı veri akışı sağlanacak

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:- "Türkiye genelinde artan trafik ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere önemli bir adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk operatör olduk"

07 Haziran 2019 Cuma 11:14
400 Gbps teknolojisiyle 4 kat daha hızlı veri akışı sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanan ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom bu teknolojiyle, abonelerine 4 kat daha hızlı veri akışı sağlayacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek, artan veri trafiğini daha hızlı şekilde karşılamak üzere, 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanmaya başladı.

Türk Telekom, IP şebekesinde gerekli yazılım ve donanım güncellemelerini yaparak, hali hazırda 1, 10 ve 100’ün katları şeklinde verilen hızlardaki hizmetleri, 400 Gbps Ethernet Teknolojisini kullanarak daha hızlı servis vermeye başladı.

400 Gbps bant genişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 16 bin adet UHD 4K video izlenebiliyor, 50 bin kitaplık bir kütüphanenin içeriği 1 saniyede indirilebiliyor. 100 Gbps bant genişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 4 bin adet video izlenebilirken, 50 bin kitaplık bir kütüphane içeriği 4 saniyede indirilebiliyor.

İlk etapta sadece Ankara’da kullanılan 400 Gbps teknolojisi, test aşamaları sonrasında tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak.

- "Abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde artan trafik ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere önemli bir adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk operatör olduk. 400 Gbps Ethernet teknolojisi sayesinde artık veri akışı 4 kat daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu yeni teknolojiyi tüm ülkeye yaygınlaştırarak yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."


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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:14
  1. Türk Telekom

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