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400 ev, 119 metruk bina ve 645 işyeri denetlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan ‘Türkiye huzur ve güven uygulaması’ kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları, uyuşturucu, sahte içki ve göçmen kaçaklığına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
400 ev, 119 metruk bina ve 645 işyeri denetlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan ‘Türkiye huzur ve güven uygulaması’ kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde günübirlik kiralanan evler, kiralık araç firmaları, uyuşturucu, sahte içki ve göçmen kaçaklığına yönelik uygulama gerçekleştirdi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama kapsamında 402 günübirlik kiralanan ev, 119 metruk bina ve 645 işyerini denetledi. Denetlemelere 2 köpek timini yanı sıra 8 kadın astsubay ile birlikte toplam 327 personel katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:15
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