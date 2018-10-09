400 euro karşılığı ABD askerleri eşliğinde geldiler… Bu kadarına da pes!

Almanya, Fransa, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İsveç, başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Amerika ve Avustralya'da kurulan seyahat acentaları PKK bölgelerine tur düzenliyor. PKK işbirlikçisi isimler tarafından kurulan acentalar yüzlerce batılıyı Irak ve Suriye'deki PKK ve ABD işgalindeki bölgelere taşıyor. Bağdat ve Erbil hattını kullanan Batılı terör destekçileri ABD askerlerinin tarafından korunuyor. Terör safarisi kapsamında Suriye’ye geçen batılılar Pentagon’un silah sevkiyat güzergahını kullanarak Aynel Arap, Rakka Ayn İsa ve Haseke bölgelerinde gezdiriliyor.

3 ayda 700 batılı geldi

Erbil’de turizm seyahat işletmesi bulunan Ebu Nasır, yalnızca 2018 yılı Mayıs--Eylül aralığında 700 Avrupa batılının PKK işgal koridoruna gezi amaçlı geçiş yaptığını belirtti. Bağdat bağlantılı danışmanlık faaliyeti yürüttüğünü belirten Iraklı Turizmci Yeni Şafaka’a yaptığı açıklamada Erbil’den itibaren koruma ve sefer güzergahı konusunda ABD’lilerle birlikte PKK militanlarının görev yaptığını kaydetti. Grupların 6 ila 15 kişi arasında değiştiğini belirten Ebu Nasır, katılımcıların yalnızca tur bedeli olarak 400 ila 700 Euro arasında değişen rakamlar ödediğini söyledi.



Müslim’le de hatıra fotoğrafı çektiriyor."/>

Yüklü miktarlarda bağış yapıyorlar

Safari güzergahı Irak’ın Sincar bölgesinde başlıyor ve Haseke-Şeddadi kasabası ile devam ediyor. Terör örgütünün sözde şehitlikleri ve DEAŞ tiyatrosuna dair savaş meydanları ziyaret edilen öncelikli mekanlar arasında. Terör Safarisine katılan batılılar gezilen bölgelerde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan posterlerinin altında bol bol fotoğraf çektiriyor ve PKK marşlarına eşlik ediyorlar. Yeni Şafak’a bilgi veren Haseke merkezli kaynak, PKK’nın Haseke bölgesinde açtığı kiliseleri özellikle tur kapsamına aldığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, batılı teröristlere ait kamp ve karargahların da ziyaret kapsamında yer aldığını ve PKK’nın işgal ettiği beldeleri gezen terör sevicilerin örgüte ciddi miktarlarda bağış yaparak ülkelerine döndüğünü belirtti.

Hiç bir engelle karşılaşmıyorlar

ABD ve Avrupa’dan gelerek teröristlere destek amaçlı Suriye ve Irak’ta ki PKK bölgelerini gezen maceracılar Öcalan posterli paylaşımları ve PKK armalı silahlı militanlarla çektirdikleri fotoğrafları şahsi sosyal hesaplarından paylaşıyorlar. Aynel Arab ( Kobani) tiyatrosu sonrası başlayan teröre destek ziyaretleri ve binlerce Avrupalı teröristin PKK saflarında aktif olarak savaşmasına rağmen hiçbir Avrupa ülkesi vatandaşlarına yönelik herhangi bir hukuki işlem yapmadı.