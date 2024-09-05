40 yıllık tiryakiler bile elini sürmüyor! İbrahim Saraçoğlu: Canınız her çektiğinde için! Her lokması öyle bir şey yaptı ki

Sigaranın zararları deyince liste uzayıp gidiyor. Zamanla birçok soruna yol açan sigarayı bırakmak için profesyonel destek alabilir ya da Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi olan doğal yöntemleri uygulayabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu’nun karabaş otu ve kekikle hazırlanan, sigaradan tiksindiren 2 bitkisel kürü var.

NİKOTİN KRİZİNİ GİDEREN, SİGARADAN TİKSİNDİREN YÖNTEM!

1 tatlı kaşığı kuru kekik, 1 su bardağı kadar suyla yapılan kekik kürü için kaynattığınız suyun üzerine kekiği döküp, 5 ila 10 dakika kadar demlemeye bırakın. Kekiği süzdükten sonra her nikotin isteğinizde bunu tüketin. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu karışımın faydaları saymakla bitmiyor. Güçlü antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip kekik kürü, özellikle öksürük, bronşit, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Balgam söktürücü etkisi sayesinde solunum yollarını temizler ve rahatlatır.

KEKİK KÜRÜNÜN FAYDALARI

Kekik, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kekik kürü, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor ve enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Kekik kürü, sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahip. Gaz, şişkinlik, mide krampları gibi sindirim problemlerini hafifletir ve mideyi rahatlatıyor. Ek olarak, bağırsaklardaki parazitleri temizlemeye yardımcıdır.

Kekik kürü, vücutta oluşan iltihaplanmaları azaltabilir. Eklem ağrıları ve romatizma gibi iltihaplı hastalıklara karşı destek sağlar. Kekik kürü, cilt problemlerine karşı doğal bir çözümdür. Antibakteriyel özellikleriyle sivilce, akne gibi cilt sorunlarını azaltır. Ayrıca, ciltteki yara ve enfeksiyonların iyileşmesine de yardımcı olabilir.

Kekik kürü, kan dolaşımını düzenleyici etkisiyle kalp sağlığını olumlu yönde destekler. Damar sertliğini önler ve kalp krizi riskini de azaltır. Antiseptik özellikleri sayesinde kekik kürü, ağız içindeki bakterilerin yok edilmesinde önemli rol oynar. Böylece diş eti hastalıkları ve ağız kokusuna karşı etkili olabilir. Kekik kürü, metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle de öne çıkar. Bu da kilo vermeyi destekleyebilir ve vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Kekik kürü, kan şekerini düzenleyici etkisiyle diyabet hastaları için faydalıdır. Kan şekerini dengede tutarak ani şeker yükselmelerini önlemeye yardımcı olan kekik kürü, idrar söktürücü özelliği sayesinde vücutta biriken fazla suyun atılmasına da yardımcı olur. Bu, böbrek sağlığını destekler ve ödemi azaltabilir.

SİGARAYI BIRAKTIRAN KARABAŞ OTU KÜRÜ!

Tiryakilere sigarayı bıraktıran bir diğer doğal yöntem ise karabaş otu kürüdür. 7 başak karabaş otu, 1 su bardağı suyla hazırlayabileceğiniz kür için önce suyu kaynatın. Sonra 7 başak karabaş otunu suyun üzerine ilave edin ve 10 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra çayı süzün. Öğle vaktine dek canınız her sigara istediğinde tüketebilirsiniz.

KARABAŞ OTU KÜRÜ FAYDALARI

Karabaş otu kürü, sinir sistemini yatıştırarak stresi azaltır ve genel ruh halini iyileştirmekte önemli rol oynar. Anksiyete, sinirlilik ve depresyon gibi durumların düzelmesine yardımcı olur. Uyku sorunları çekenler için karabaş otu kürü, doğal bir çözüm olabilir. Uyku öncesi uygulandığında, daha kaliteli ve kesintisiz bir uyku sağlar.

Karabaş otu, baş ağrısı ve migren gibi rahatsızlıklara karşı etkili bir çözümdür. Sinirleri yatıştırıcı özelliğiyle, bu tür ağrıları hafifletebilir. Karabaş otu kürü, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileriyle mideyi rahatlatır ve şişkinlik gibi sorunları azaltır.

İçerdiği antioksidanlar ve diğer faydalı bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren karabaş otu, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kan dolaşımını düzenleyici etkisiyle de öne çıkan ot, dolaşım sorunlarına iyi geliyor ve kalp sağlığını destekliyor.

Karabaş otu kürü, vücutta oluşan iltihaplanmaları azaltabilir ve antiseptik özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Ayrıca sinir sistemini destekleyici etkisi, hafıza ve konsantrasyon üzerinde de olumlu etkileri vardır. Özellikle zihinsel yorgunluğu azaltır ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Karabaş otu kürü, hormonal dengeyi destekleyici etkileriyle biliniyor. Özellikle menopoz döneminde kadınlar için rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Özellikle kas ağrıları, adet sancıları gibi rahatsızlıkların hafifletilmesine de destek olur. Doğal ağrı kesici olarak kullanılabilir.

SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI!

Sigara içmek, hem vücuda hem de çevreye ciddi zararlar veren bir alışkanlık. Sigara, akciğer kanserinin başlıca nedenidir. İçerisindeki kimyasal maddeler akciğer dokusuna zarar vererek kanser oluşumuna yol açabilir. Akciğerlerin hava yollarını daraltarak solunum güçlüğüne neden olan sigara, KOAH gelişme riskini de artırır.

SOLUNUM YOLLARINA ZARARLARI

Sigara, bronşların iltihaplanmasına ve hava keseciklerinin tahribatına yol açarak bronşit ve amfizeme neden oluyor. Kalp damarlarının daralmasına ve sertleşmesine neden olarak kalp krizi riskini artıran sigara, kan basıncını yükseltir ve hipertansiyona yol açabilir. Sigara, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak damar tıkanıklığı ve felç riskini de beraberinde getirir.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIR

Sigara, ağız, boğaz ve gırtlak kanseri riskini ciddi oranda artırıyor. Sigara içmek, sindirim sistemi organlarında da kansere yol açabiliyor. Sigara, böbrek ve mesane kanseri riskini de diğer kanserlerde olduğu gibi artırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ZARARLARI

Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Vücut dokularının iyileşme sürecini yavaşlatan sigara, ameliyat sonrası iyileşme sürecini de olumsuz etkiler.

HAMİLELİK VE GEBELİK ÜZERİNE ZARARLAR

Sigara içen hamilelerde düşük yapma riski artıyor. Sigara, erken doğuma ve bebeğin düşük doğum ağırlığıyla dünyaya gelmesine de neden olabilir. Ek olarak sigara içen annelerin bebeklerinde ani bebek ölümü riski daha yüksek.

DİŞLERE ZARARLI

Sigara, dişlerin sararmasına ve ağız içinde kötü kokuya neden olabilir. Sigara, diş etlerini zayıflatır ve diş kaybına yol açabilecek diş eti hastalıklarına kadar götürebilir. Sigara içmek tat alma ve koku duyusunu da zayıflatır.

ÇEVRESEL ZARARLAR

Sigara dumanına maruz kalan kişiler, sigara içmeseler bile sigaranın zararlı etkilerinden kaçamaz. Bu, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için tehlikeli olabilir. Sigara izmaritleri ve dumanı, çevreyi kirletir ve ekosisteme de zarar verir.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL ZARARLAR

Nikotin, güçlü bir bağımlılık yapıcı maddedir ve sigarayı bırakmayı zorlaştırır. Sigara içmek, sosyal ilişkileri olumsuz etkileyerek, toplum içinde dışlanmaya neden olabilir.