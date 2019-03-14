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İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami özlemi sona eriyor

Tekkeköy’ün en büyük ikinci mahallesi olan İstiklal Mahallesi’ne cami yapımına başlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:39
İstiklal Mahallesi’nde 40 yıllık cami özlemi sona eriyor

Tekkeköy’ün en büyük ikinci mahallesi olan İstiklal Mahallesi’ne cami yapımına başlandı.

 

Tekkeköy Kutlukent bölgesindeki ilçenin en büyük ikinci mahallesi olan İstiklal Mahallesi cemaatinin kırk yıllık cami özleminin dindirilmesi noktasında temel çalışmalarına başlandı. Tekkeköy’ün en büyük ikinci mahallesinin ibadethane ihtiyacının karşılanması için inşaat çalışmalarının startının verildiğine değinen Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, “Geçen günlerde hayırsever ağabeylerimiz İstiklal Mahallemize bir cami yapılması için 2500 metre karelik arsayı belediyemize bağışladılar. Arsanın bağışlanmasıyla birlikte hayırlı bir yola çıkmıştık. Arsayı aldığımız gün vermiş olduğumuz sözü tuttuk. Hayırseverlerimize ve cemaatimize verdiğimiz söz doğrultusunda temel çalışmalarımıza da hemen başladık. Rabbim bu güzel projenin hayat bulması için çalışan, bağış yapan ve bağış yapacak herkesten razı olsun” dedi.



2 bin 500 metre karelik arsaya inşaat başlıyor

 

İstiklal Mahallesi Camisi’nin temel kazı ve hafriyat çalışmalarına başlanıldığına dikkat çeken Togar, “Kutlukent bölgemiz İstiklal Mahallemizde yani ilçemizin en büyük ikinci mahallesinde 40 yıldır özlemi çekilen bir cami ihtiyacının karşılanması için hayırseverlerimiz 2500 metre karelik arsayı cami yapılması için belediyemize bağışlamışlardı. Bizlerde onlara camimizin hemen yapılacağı sözünü vermiştik. Vermiş olduğumuz sözü tutarak hemen temel çalışmalarına başladık. Yakında hep birlikte temelini atarak en kısa zamanda cemaatimiz ile birlikte ibadet yapmaya başlayacağız. Bu arsayı böyle hayırlı ulvi bir vesileyle bağışlayan ağabeylerime teşekkür ederim. Rabb’im niyetlerini kabul ve makbul eylesin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:39
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