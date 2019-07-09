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40 yıldır kendi ürettiği organik ürünleri satıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçe pazarında 70 yaşındaki Hatice Saygın, kendi serasında ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:36
40 yıldır kendi ürettiği organik ürünleri satıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçe pazarında 70 yaşındaki Hatice Saygın, kendi serasında ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.


4 çocuğu 11 torunu olduğunu belirten Hatice Saygın, ’’40 yıldır kendi ürettiğim organik ürünleri pazarda satarım. Ürünlerimi kendim üretirim. Mevsimine göre sarımsak, soğan, biber, fasulye ve domatesi seramda üretirim, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde yarım asıra yakındır satarım. Eşim inşaatlarda çalışıyor. Bu şekilde 4 çocuğumuzu büyüttük ve 11 torunumuz oldu. Çalışmadan asla yapamam. Kendi imkanlarımla yaptığım serada ekiyorum, üretiyorum. Çalışmaktan hiç bir zaman kaçmadım. Allah sağlık verdiği müddetçe pazarcılık ve üretim işini bırakmayacağım. Bizim derdimiz alın teriyle üreterek geçim sağlamak oldu. Bu dertle 70 yaşımıza geldik. Bundan sonrasını da Rabbim bilir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:36
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