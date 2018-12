40 yaştan sonra kalbe dikkat

Ülkemizde her yıl binlerce insan kalp krizinden ölüyor. Kalp krizi vakalarında acil müdahale de hayati önem taşıyor. Avicenna Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi ekibi, Anjiyo Ünitesi 24 saat hizmet veriyor. Ayrıca SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensubu hastalardan anjiyo ve kalp ameliyatlarında fark alınmıyor. Kalp krizi hakkında tüm merak ettiklerinizi Avicenna Hospital Esenler Şubesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İrfan Barutçu’ya sorduk. Doç. İrfan Barutçu, Türkiye’deki tüm ölümlerin yüzde 25’inin kalp krizinden kaynaklandığının ve özellikle 40 yaşını geçmiş kişilerin kalp krizi riski taşıdıklarının altını çizdi. İnsanların kalp hastalıklarını yakıştırmadığını ifade eden Barutçu, her insanın mutlaka bu hastalıklara yakalanmadan önce kendisini hastanede kontrol ettirmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Barutçu ile kalp hastalıkları hakkında bilmedikleriniz, yapılması gerekenler ve ne gibi önlemler alabileceğimizi konuştuk: Hocam kalp krizi tam olarak ne anlama geliyor? Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarların tıkanmasına bağlı olarak kan akımının aniden kesilmesinden dolayı kalp adalelerinin bir bölümünün nekroz olması ve fonksiyonunu yapamamasıdır.



Ülkemizde meydana gelen ölümlerin ne kadarı kalp krizinden kaynaklanıyor? Türkiye’deki tüm ölümlerin yüzde 25’i kalp krizinden kaynaklanıyor ve kalp krizi geçiren hastaların yüzde 60’ı ilk bir saat içinde vefat ediyor. Türkiye’deki her dört ölümden birisi kalp krizi ve buna bağlı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Ölüm sebeplerinin başında kalp krizi var ama kanser daha çok dikkat çekiyor. Neden? Çünkü kanser hastası yavaş yavaş ve acı çekerek ölüyor. Kalp krizi geçiren hasta ise bazen hemen ölüyor. Hasta yakınları kanser hastasıyla beraber acı çekiyor, korkuyorlar ve kanser bilinçlerine yerleşiyor. Bazı hasta yakınları ise kendilerinden şüphelenip check-up yaptırıyorlar, ama kalp krizi öyle değil, kimseye acı çektirmiyor, kimsenin beyninde yer etmiyor, önemsenmiyor ve böylelikle kalp krizi sebebiyle ölümler devam ediyor.



Kalp krizinin sebeplerini sıralayacak olursak? Kalp krizinin sebebi Atherosclerosis yani Damar Sertliğidir. Kolesterolün damar duvarında birikmesinden dolayı damar çapı daralıyor ve bunun sonucu damar sertleşiyor. Ayrıca sigara kullanımı, sigaranın damar büzücü etkisinden dolayı damarların sertleşmesi ve kalp krizi riskinin artmasına yol açmaktadır.



Kalp krizi risk faktörleri nelerdir? Risk faktörlerini değiştirilebilir ve değiştirilemez olarak ikiye ayırabilmemiz mümkündür. Değiştirilemez risk faktörleri; yaşın ilerlemesi, erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş ve üzeri kişiler risk gruplarıdır. Kalp krizi riski erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır. Ailesinde kalp krizi öyküsü olan kişilerde kalp krizi geçirme riski diğerlerine göre daha fazladır. Değiştirilebilir risk faktörleri ise, sigara kullanımı, yüksen tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kan kolesterol seviyesi, düşük HDL kolesterol, stres, şişmanlık, hareketsizlik, aşırı alkol ve kahve tüketimi ve doğum kontrol hapı kullanımı olarak sıralayabiliriz.



Avicenna Hospital'da kalp kontrolünde nasıl bir tablo ile karşılaşıyorsunuz? İstatistiklerimize göre kalp muayenesi için hastanemize gelen hastaların yüzde 20'sinde anjiyo gerekli görülüyor. Anjiyo yapılan hastaların ise yüzde 15-20'sinde stent uygulaması, yüzde 15-20'sinde de by-pass ameliyatı gerekli görülüyor.



Kalp krizlerinin yüzde 25’inde hiçbir belirti yoktur ve sessizdir. Kalp krizi geçirenlerin yarısı krizi geçirmeden önce hiçbir belirtiye rastlamazlar ya da en azından hiçbiri belirtilerin farkına varmazlar. Bunun en önemli nedeni ise kalp krizinin değişik yollarla meydana gelmesidir. Eğer sizde de aşağıdaki belirtilerden biri varsa en yakın hastaneye giderek kendinizi kontrol ettirin: Göğüste ağrı ve sıkışma, nefes darlığı, çarpıntı, üst gövdenizde rahatsızlık, terleme, bulantı ve kusma, midenizde rahatsızlık hissi, ani aşırı halsizlik ve yorgunluk, çene, diş ve baş ağrısı, sol kol ağrısı, omuz ağrısı ve sırt ağrısı, bayılma... Sigara kullanılmamalı, tansiyon için doktor kontrolünde tuz kısıtlaması yapılmalı, eğer yeterli olmuyorsa tansiyon ilacı kullanılmalı, şeker hastalığı için dâhiliye doktoru tarafından şeker kontrol altına alınmalı, kolesterol için katı yağlardan uzak durulmalı ve egzersiz yapılmalı, hareketsiz yaşamdan uzak durulmalı, sakatat tüketiminden kaçınılmalı çünkü sakatat genç yaşta bile kalp krizine neden olabiliyor. Bunlar dışında stresten uzak durmaya, düzenli ve sağlıklı beslenmeye ve şişmanlıktan kaçınmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Doç. Akyol: Psikolojik problemler kalp ritmini bozmuyor Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akyol, sanıldığının aksine ritm bozukluğunu depresyonla ilişkilendirmenin zor olduğunu öne sürerek, “Yıllarca ritm bozukluğu yaşayanlar, hastalıklarının psikolojik kökenli olduğuna inandırılıyor, gereksiz yere uzun yıllar antidepresan tedavisi görüyorlar” dedi. Kalbin dakikada 60-100 defa kasıldığını ifade eden Akyol, “Kalpteki ritm bozukluğu, çarpıntıya neden oluyor, bu da depresyon ve panikatak belirtisi olarak görülüyor. Kalp ritmi bozulan kişiler, bu nedenle yıllarca panikatak ve depresyon tedavisi görüyor” dedi. Çarpıntı şikâyeti olanların kalp ritmlerinin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Akyol, kalp hızının artmasının her zaman ritm bozukluğu olmadığını, eğer kişi kalp atışlarını hissediyorsa bunun çarpıntının oluşması anlamına geldiğini belirtti. Doç. Dr. Akyol, “Sanıldığının aksine ritm bozukluğunu depresyonla ilişkilendirmek zor. Yıllarca ritm bozukluğu yaşayanlar, hastalıklarının psikolojik kökenli olduğuna inandırılıyor, gereksiz yere uzun yıllar antidepresan tedavisi görüyorlar. Ancak bazı kişilerde, psikolojik faktörler, bazı tür ritm bozukluklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor” diye konuştu.