40 yaşından sonra kep attılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde okuma yazma kursuna katılan 40 yaş üzeri 29 kadın sertifikalarını alarak, kep atmanın sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen kursa katılan 40 yaş üzeri kadınlar, okuryazar olabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, yetime, mazluma yardım eden bir medeniyetin temsilcileri olarak üzerlerinde büyük bir sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

İnsanların bir nebze olsun yaşamına dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Bu yaptığımız çalışmalardan sonuç almaya başladığımız için çok mutluyuz. Bizim inancımızda 'cennet anaların ayağı altında' inancı vardır. Siz anneler bizim için çok kıymetlisiniz. Evlatlarınızı güzel yetiştirmek için kendinizi geliştirmeniz gerekir." dedi.

Şahin, küçük dokunuşlarla insanların hayatının değişebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bir şey sorduğunda cevap verebilmek için önce kendimizin öğrenmesi gerekir. Bilgiye ulaşmamız lazım. Annelerin kendisini yetiştirmesi çok önemli. Evlatlarımız bizim yönlendirmemizle kendisine yeni hayat planları çiziyor. Doğru yönlendirebilmek için doğru bilmemiz lazım. Bilinçli, kendimizi iyi yetiştirmiş olmamız gerekir. Hepimizin öğreneceği şeyler var. Ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. En büyük öğretmen hayat. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu fırsatlar sizler için çok önemli. Ve değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından sertifikalarını alan kadınlar kep atıp, pasta kesti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yaklaşık 1 yıldır kursa devam eden 83 yaşındaki Hatice Erkabalcı'ya kendi elleriyle pasta yedirdi.















