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Korona Virüs 40 yaş üstü ne zaman aşılacak? 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşıda hangi yaş aşılanıyor?
Korona Virüs

40 yaş üstü ne zaman aşılacak? 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşıda hangi yaş aşılanıyor?

Korona aşısı son dakika haberleri artan korona vaka sayıları sonrası merak edilmeye başlandı. 9 Nisan Cuma saat 10:00 itibariyle Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 18.262.100. Dünyada adeta korona aşısını temin etmek için aşı savaşı yaşanırken, Türkiye’nin aşıya ulaşıp tedarik etmesi büyük bir başarı olarak görülürken, bir yandan da aşılamada yaş grupları hızla aşağıya düşüyor. 60-64 yaş grubunun aşılamaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika olarak 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü aşılama takvimine ilişkin açıklama geldi. Peki 40 yaş üstü ne zaman aşılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:27:00 -
40 yaş üstü ne zaman aşılacak? 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşıda hangi yaş aşılanıyor?

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan günlük korona vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu. Türkiye’de 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte günlük korona vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusu oldu. Vaka sayıları artarken bir yandan da Türkiye genelinde aşılama devam ediyor. 

40 yaş üstü ve 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ramazan ayını hareketliliği azaltarak fırsata çevirmeliyiz'' dedi. Aşılamada son durumu da anlatan Koca, haziranda 40 yaş, temmuzda 20 yaş üstünü aşılamış olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Dünyada bir aşı savaşı olduğunu, tedarik için her türlü girişimi ısrarla yaptıklarını söyleyen Bakan Koca şöyle konuştu: “Zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza, haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum. İkinci hedefimiz temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için.” Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarındaki tırmanışı da değerlendirerek İstanbul'da dördüncü, Türkiye'de üçüncü pikin yaşandığını söyledi.

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