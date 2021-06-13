  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Habertürk'te aşı olmayan vatandaşlar için tepki çeken çağrı! "Asker devreye girebilir, hapis cezası verilebilir"

Türkiye'den sert açıklama: Şiddetle lanetliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Eşcinsel sapıklar gazetemizi Avrupalı ağababalarına şikayet etti!

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

Peker Hadi'yi, Olur Süleyman'ı ifşa etti!

Tarihi galibiyet! Eriksen'in bir anda yere yığıldığı maçta Finlandiyalı futbolculardan takdir toplayan davranış!

Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu! Sivillere saldırdı

Rus uzmandan yeni koronavirüs varyantı uyarısı
Podolski'den Türkiye itirafı: Tepki koymak gerek
Genç hemşirenin sır ölümü! Şok iddia
Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat
Bursa'da feci kaza! 3 yaralı
Korona Virüs 40 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? 40 yaşın üstündekiler aşı randevusu alabiliyor mu?
Korona Virüs

40 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? 40 yaşın üstündekiler aşı randevusu alabiliyor mu?

Son dakika haberine göre 40 yaş üstü korona aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayında yoğun bir aşılama programı uygulanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi haziranda yoğun bir aşılama gerçekleştiriliyor. Bakan Koca 40 yaş üstü için aşı müjdesi vermişti. 40 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? 40 yaşın üstündekiler aşı randevusu alabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:11:00 - 2021-06-13 09:29:11
40 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? 40 yaşın üstündekiler aşı randevusu alabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi. 40 ve 45 yaş arası tüm vatandaşlar yarından (14 Haziran) itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek. Türkiye şaşı tablosuna göre, 13 Haziran 2021, Pazar günü saat 09:11 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 33.343.887, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 19.690.117, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 13.653.770 kişi oldu.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay