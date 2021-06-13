40 yaş üstü aşı randevusu başladı mı? 40 yaşın üstündekiler aşı randevusu alabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi. 40 ve 45 yaş arası tüm vatandaşlar yarından (14 Haziran) itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek. Türkiye şaşı tablosuna göre, 13 Haziran 2021, Pazar günü saat 09:11 itibariyle Toplam Yapılan Aşı Sayısı 33.343.887, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 19.690.117, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 13.653.770 kişi oldu.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.