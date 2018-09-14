40 koli askeri belgeyi Amerika'ya yollarken yakalandı!

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle KHK kararı ile ordudan ihraç edilen Binbaşı Mahmut Ö. ve öğretmen eşi Yasemin Ö.'nün ABD'ye firar ettikleri belirlendi. Çifte ait 40 koli Abdulkadir Y. tarafından ABD'ye gönderildiği sırada yakalandı. Kolilerden askeri belge çıktı.

ÇOK SAYIDA ASKERİ BELGE

Firari çiftin ABD'den Türkiye'de bulunan Abdulkadir Y. ile irtibata geçtikleri ve 40 koliden oluşan eşyaları ABD'ye göndermesini talep ettikleri belirlendi. Çorum'daki bir kargo firmasına teslim edilen kolilerin alıcısının FETÖ firarisi olduğu anlaşılınca inceleme yapıldı. Kolilerden, aralarında askeri bilgiler bulunan ajanda, klasör içerisinde piyade sınavı yazılı soru kitapçığı, mektuplar, 25 sayfa halinde askeri personel için soru ve cevap anahtarı, değişik dijital veriler ve askeri kamuflaj gibi birçok eşya çıktı.

AİLESİ DE FETÖ ÜYESİ

Kolilerin 960 dolar karşılığı kargoya verildikten sonra el konulan kolileri ABD'deki firarilere ulaştırmak isteyen şüpheli Abdulkadir Y. de yakalandı. Bu kişinin babası ve yakınlarının da FETÖ'ye üye olmaktan işlem gördüğü ortaya çıktı.

'ÖĞRETMENİME YARDIM ETTİM'

Gözaltına alınan Abdulkadir Y. emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça sorgusu tamamlanan şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildiği İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, Yasemin Ö.'nün öğretmeni olduğunu, 2013 yılında lisede tanıştıklarını, Instagram'dan birbirlerini ekleyerek kendisiyle konuşmaya başladıklarını söyledi. 2 ay kadar önce Yasemin'in Türkiye'de eşyalarının olduğunu söylediğini, ABD'ye alabilmesi için kargo fiyatı araştırması yapmasını rica ettiğini belirten Abdulkadir Y. rica üzerine yardımcı olduğunu iddia etti. Yasemin'in eşinin ne iş yaptığını bilmediğini, kolileri açıp askeri giysileri gördüğünde öğrendiğini, Yasemin Ö.'nün hatırı için onlara yardımcı olduğunu, kendisine çok yardımı olduğu için bir vefa borcu olduğunu ileri sürdü. Şüpheli ifadesinde, Mahmut Ö. ile konuştuğunu, kaçak olduğunu yakın bir zamanda öğrendiğini, kolileri kargo şirketine götürdüğünü, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Abdulkadır Y. hakkında, hayatın olağan akışına aykırı şekilde lise öğretmeninin talebi üzerine yüklü miktarda kolinin ABD'ye gönderilmesi olayını organize edip örgütsel faaliyette bulunduğu ve hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararında yurtdışına kaçırılmaya çalışılan askeri belgelere de dikkat çekilerek bu belgelerin ülkemiz aleyhine yasal olmayan kumpas mahiyetindeki uluslararası dava ve işlemlerde kullanma ihtimalinin söz konusu olduğu kaydedildi. Şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında cezaevine konuldı.

SABAH