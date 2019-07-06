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40. İTO İstanbul Rallisi başladı

- Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 40. İTO İstanbul Rallisi'nin startı verildi- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Amacımız İstanbul içindeki uluslararası boyutta yapılan etkinliklere katkı vermek"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
40. İTO İstanbul Rallisi başladı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 40. İTO İstanbul Rallisi'nin startı verildi.

Via Port Marina'da gerçekleştirilen seremoni startına yarışlarda mücadele edecek 54 ekip katıldı.

Pazar günü sona erecek İTO İstanbul Rallisi'nin ilk gününde ekipler, Şile'ye bağlı Ballıca, Göçbeyli, Oruçoğlu ve Bıçkıdere köyleri çevresindeki toprak parkuru geçerek toplam 237,73 kilometreyi geride bırakacak.

Yarışın ikinci gününde ise toplam 112,18 kilometrelik bölüm geçilecek. İlk kısımda iki, ikinci kısımda üç özel etabın geçileceği son gün yarışlarında toplamda 53,79 kilometrelik beş özel etap tamamlanacak. Genel klasman ve sınıflarında ilk üçe giren ekipler, Intercity İstanbul Park'taki bitiş noktasında İTO İstanbul Rallisi'ni noktalayacak.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren İstanbul Rallisi'ne Budget, Otokoç 2. El, Ford Otosan, Via Port Marina, Intercity İstanbul Park, Sardunya, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Fora Araç Takip Sistemleri, Auto Club, Power FM, Tuzla Belediyesi ve Spor Toto destek olacak.


- Şekib Avdagiç: "Amacımız İstanbul içindeki uluslararası boyutta yapılan etkinliklere katkı vermek"


Yarışın ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) başkanı Şekib Avdagiç, motorsporlarını destekleyerek İstanbul'un bilinirliliğini arttırmaya gayret ettiklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Hilmi Orbay Bey çok uzun süredir İstanbul Ticaret Odası camiasında çeşitli kademelerde görev yapmış bir büyüğümüz. Uzun zamandır bu faaliyetin içindeyiz. Amacımız İstanbul içindeki uluslararası boyutta yapılan etkinliklere katkı vermek ve İstanbul ismini uluslararası spor arenalarında daha bilinir hale getirmek. Çok uzun zamandır İstanbul Rallisi'ne destek veriyoruz."

Yarışlara ilginin sürekli arttığını aktaran Avdagiç, "Her sene katılımcı sayısı ve yurt dışından katılan ekip sayısı ile seyirci sayısı artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Burada da motive bir kalabalık var. Etaplarda yarışı izleyen sayısında artış var. Bu anlamda hedeflerimizi yakaladığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Yarışların İstanbul'daki en önemli faaliyetlerden biri olduğunu dile getiren Şekib Avdagiç, "Motorsporları Kulübünün son derece başarılı yaptığı bir faaliyet. İstanbul'daki en önemli ve en etkin faaliyet. Ülkemizin en önemli ralli pilotları burada, yurt dışından misafirlerimiz de var. Bugün ve yarın çok heyecanlı etaplarımız var. Kazasız, belasız başarılı bir yarış diliyorum." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
  1. istanbul ralli şampiyonası
  2. otomobil sporları
  3. Şekib Avdagiç

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