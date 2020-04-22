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Korona Virüs

40 gündür evde olmasına rağmen testi pozitif çıktı

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

2020-04-22 17:13:00 -
40 gündür evde olmasına rağmen testi pozitif çıktı

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti.

Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastaneye yatışı yapılan Baz'a, ikinci bir test yapıldı. Ağız ve burundan alınan örneklerdeki testin sonucu ise negatif çıktı.

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Yorumlar

İhsan

Evden çıkmamak değil,temas önemli...Dısardan biri gelip bulastirmistir...
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