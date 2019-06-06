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40 gün arayla iki evlat acısı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişiden Melike Sülün’ün Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:58
40 gün arayla iki evlat acısı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen 5 kişiden Melike Sülün’ün Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşadığı öğrenildi. 3 çocuklu ailenin 26 yaşındaki oğlu Hasan Özgür Sülün de 40 gün önce dere yatağında ölü bulunmuştu.


Edinilen bilgiye göre, Edirne-İstanbul otoyolu Çorlu mevkinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AAV 778 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yasemin Kaynar İbiş ile Melike Sülün, Şaban Sülün, Büşra İbiş ve Şeyma Yavuz olduğu öğrenildi.



Düğün için yola çıkmışlar


Kaza yapan otomobilde bulunan 5 kişinin üniversiteden arkadaşları olan bir gencin Çanakkale’de düzenlenecek olan düğün törenine gittikleri ve Çorlu yakınlarında kaza yaptıkları belirlendi. Öte yandan kazada ölenler arasında bulunan Melike Sülün’ün Orhangazi’de oturduğu belirlendi. Sülün’ün ailesi ise acı haberi alır almaz Çorlu’ya hareket etti.



Ağabeyi 40 gün önce dere yatağında ölmüştü


Kazada hayatını kaybeden Melike Sülün’ün Orhangazi’de eski balıkçılardan Şaban Sülün’ün kızı olduğu belirlendi. Melike Sülün’ün ağabeyi Hasan Özgür Sülün Nisan ayında Nadır Deresi’nde hayatını kaybetmişti. Baba Şaban ve anne Emine Sülün 40 gün arayla ikinci evlat acısını yaşamış oldu.


Öte yandan, kazada hayatlarını kaybedenlerin daha önce aynı üniversite öğrenci oldukları ve Çanakkale’deki üniversite arkadaşlarının düğün törenin gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:58
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