40 bozayı uydu vericisiyle takibe alındı

KARS (AA) - KuzeyDoğa Derneği tarafından Türkiye'de 2012 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliği ve izniyle gerçekleştirilen "Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi" kapsamında 40 bozayı uydu vericileriyle takip edildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, bilimsel projenin verileri sayesinde dünyanın bilinen ilk göçmen bozayılarının Sarıkamış Ormanları'nda tespit edildiğini aktardı.

Çoban, göç eden bozayıların takibe alındığını belirterek, "Bozayıların göçmek için kullandığı güzergahın Tarım ve Orman Bakanlığı, Sarıkamış’tan Posof'a kadar 162 kilometre uzunluğunda ve 28,543 hektar büyüklüğünde bir alanı Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru ilan etti." ifadesini kullandı.

Bozayıların yasa dışı avcılık ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle Türkiye'de gittikçe nesli tehlike altında olan memeli türleri arasında bulunduğunu vurgulayan Çoban, "Kara Avcılığı Kanunu'nca oluşturulan Merkez Av Komisyonu'nun belirlediği 'avlanacak av hayvanı türleri' arasında yer almayan bozayı 'koruma altına alınan türler' arasında bulunmaktadır. Türkiye, 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'yle bozayıların korunmasını taahhüt etmiştir. Bunun yanında bozayılar, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türlerin de arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki bozayıların besinlerinin yüzde 90'ının bitkilerden oluştuğuna değinen Çoban, şunları kaydetti:

"Hem etle hem de bitkilerle beslenen bozayı, diğer yaban hayvanları gibi genellikle insanlarla karşılaşmaktan kaçınan türlerden biridir. Son yıllarda ayıların insan kaynaklarına (çöplükler, kümesler, arı kovanlarına) yönelimlerindeki potansiyel artış, beraberinde risk taşıyan insan, ayı karşılaşmalarının da artmasına neden olmuştur."

Çoban, açıklamasında şu bilgileri verdi:



"Bugüne kadar uydu vericileriyle izlediğimiz 40 bozayıdan elde ettiğimiz veriler bizlere gösteriyor ki bozayılar insan, hayvan etkileşiminin en az olduğu yaşam biçimini tercih ediyor. Öyle ki Sarıkamış-Şavşat arasında gidiş-dönüş 216 kilometre göç ederek, literatüre geçen göçmen bozayıların, insanlardan uzak olabilmek için açık alanlardan geceleri, sık ormanlık alanlardan ise gündüz vakitlerinde geçtiğini tespit ettik."