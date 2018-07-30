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40 bin yıl önce donan solucanlar yeniden hayata döndü

Sibirya’da bulunan 40 bin yıl öncesine ait donmuş toprak parçalarında ortaya çıkan solucanlar hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte hayata döndü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
40 bin yıl önce donan solucanlar yeniden hayata döndü

Baş döndürücü gelişme, ABD'deki Princeton Üniversitesinden jeologlar ile Rus bilim insanlarının ortak çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar Sibirya’daki kutup topraklarından elde edilen tarih öncesi döneme ait 300’den fazla donmuş toprak örneklerini Moskova’daki Rusya Bilimler Akademisi bünyesinde bulunan Toprak Biliminin Fizyo-Kimya ve Biyolojik Sorunları Enstitüsüne getirdi. -20 derecede muhafaza edilen toprakların çözülmesiyle araştırmacılar, solucanlardan ikisinin canlandığını belirledi.

Solucanlardan birinin yaklaşık 32 bin yıldır, diğerinin ise 41 bin 700 yıldır donmuş halde olduğu sanılıyor.

Söz konusu gelişmenin, ''çok hücreli organizmaların uzun vadede hayatta kalma yeteneklerini'' gösterdiğinden kriyobiyoloji ve astrobiyoloji gibi bilim dalları için önemli olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:24
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