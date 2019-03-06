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40 bin lirayı çaldı yakalanınca teslim etti gazetecilere "buldum" dedi

Adana’da bir otomobilin lastiğini kesip araçtaki 40 bin lirayı çalıp kaçtıktan sonra güven timlerince yakalanan zanlı, parayı sahibine teslim ederken basın mensuplarına da parayı çalmadığını bulduğunu, Türkiye’nin artık çok değiştiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
40 bin lirayı çaldı yakalanınca teslim etti gazetecilere "buldum" dedi

Adana’da bir otomobilin lastiğini kesip araçtaki 40 bin lirayı çalıp kaçtıktan sonra güven timlerince yakalanan zanlı, parayı sahibine teslim ederken basın mensuplarına da parayı çalmadığını bulduğunu, Türkiye’nin artık çok değiştiğini söyledi.


Olay, merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’nde 26 Şubat günü saat 16.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan Recep İpek, caddedeki bir bankaya para çekmek üzere gelip otomobilini park etti. Hesabından 40 bin TL para çektikten sonra arabasına binerek oradan ayrılmak istedi. Otomobiliyle 200 metre ilerleyen İpek arabasının arka sağ lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Arabadan inen İpek lastiği değiştirmekle uğraşırken yoldan geçen Asım A., İpek’e yardım etmek istedi. Yardım teklifini kabul eden İpek arabasının bagajından yedek lastiğini çıkarmak için otomobilinin arkasına yöneldi. Bu sırada Recep İpek’e yardım eden şahıs sağ ön koltukta içinde 40 bin TL bulunan poşeti alıp kaçmaya başladı. Parasının çalındığını fark eden Recep İpek bir süre şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Bu anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Polise haber veren İpek, uzun süre olayın şokunu atlatamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda zanlının Asım A. olduğunu belirledi. Tespit üzerine bütün birimlere zanlının fotoğrafı gönderilerek görüldüğü yerde yakalanması talimatı verildi. Bu talimat üzerine harekete geçen güven timleri zanlının Hürriyet Mahallesi’nde bir evde olduğunu tespit etti. Güven tim ekiplerinin eve yaptığı baskında zanlı yakalandı. Zanlı yakalanınca Recep İpek’in parasını geri verdi. Bunun üzerine zanlı bu suçtan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak zanlının bir cep telefonu hırsızlığına karıştığı ileri sürülerek bu olaydan dolayı adliyeye sevk edildi.


Asım A. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına, "Ben parayı çalmadım. Yolda buldum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü. Karşı tarafın zararını da karşılayacağım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
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