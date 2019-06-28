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4 yaşındaki Zeynep Su davet etti, Başkan Rasim Arı çaya gitti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 yaşındaki Zeynep Su’nun çay davetini kırmayarak Altundal ailesinin evine misafir oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 09:21
4 yaşındaki Zeynep Su davet etti, Başkan Rasim Arı çaya gitti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 yaşındaki Zeynep Su’nun çay davetini kırmayarak Altundal ailesinin evine misafir oldu.


4 yaşındaki Zeynep Su Altundal geçtiğimiz günlerde babası Mustafa Altundal ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’yı görmek için Nevşehir Belediyesi’ne geldi. Arı toplantıda olduğu için Zeynep Su bu isteğini gerçekleştiremezken babasının çektiği video ile Arı’yı evlerine çaya davet etti. Zeynep Su çektiği videoda ‘Rasim amca bize çaya gel’ derken sosyal medyadan Zeynep Su’nun çağrısını gören Başkan Rasim Arı, bu akşam minik kızın ailesinin evine konuk oldu.


Zeynep Su ziyaretten dolayı oldukça mutlu olurken Arı, ziyarette Zeynep Su’ya çeşitli hediyeler vererek onunla bir süre vakit geçirdi.


Zeynep Su’nun babası Mustafa ve annesi Şennur Altundal, kızlarının tanışma isteğini kırmayarak evlerine kadar gelen Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:21
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