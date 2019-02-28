0553 313 94 23

4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurdu

Adıyaman’da babası tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurdu

Adıyaman’da babası tarafından av tüfeğiyle kazara vurulan 4 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bağdere köyü Güzelevler mezrasında ikamet eden A.S., 4 yaşındaki kızı E.S.’yi yanına alarak Büklüm köyü Mürsel mezrasında bulunan tarlasına çalışmaya gitti. A.S., yanında getirdiği ve bir akrabasına ait olan av tüfeğini denemek istediği esnada tüfek aniden ateş aldı. Tüfeğin ateş alması ile birlikte 4 yaşındaki E.S. sol kolundan vuruldu. Babası tarafından kazara vurulan E.S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de akıl almaz olay
    1. Eskişehir’de akıl almaz olay
    2. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    3. Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi:..
    4. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    5. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    6. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    7. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    8. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    9. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    10. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    11. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    12. FETÖ’nün kodlarla fişlediği 3 eski..
    13. Binali Yıldırım, “Kanunsuz iş yapanı..
    14. Bozyazı’da sağlık personeline..
    15. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    16. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    17. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    18. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    19. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    20. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    21. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    22. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    23. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    24. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    25. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    26. Nevşehir'de define arayan üç kişi..
    27. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    28. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    29. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçına..
    30. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."