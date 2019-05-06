4 yaşındaki kayıp Furkan'ın cansız bedenine ulaşıldı 17 Nisan tarihinde Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çobanlar tarafından bulundu. Furkan'ın babası, geçtiğimiz günlerde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. AYRINTILAR GELİYOR...

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