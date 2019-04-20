4 yaşındaki Furkan 4 gündür aranıyor
Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 4 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.20 Nisan 2019 Cumartesi 11:28
Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 4 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.
Köyün yakınından geçen Kocasu Çayı’nda sürdürülen çalışmalara sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlandı. AFAD ve jandarma ekipleri eriyen kar sularıyla birlikte debisi yükselen Kocasu Çayı’nda bot ve dalgıçlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.
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