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4 yaşındaki çocuk freni boşalan traktörün altında can verdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde freni boşalan traktör birinci kattaki garajdan bahçeye düştü.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
4 yaşındaki çocuk freni boşalan traktörün altında can verdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde freni boşalan traktör birinci kattaki garajdan bahçeye düştü. Olay sırasında traktörün üzerinde oyun oynadıkları iddia edilen 2 çocuktan biri traktörün altında kalarak can verdi. Diğer çocuğun ise hastanede tedavisi sürüyor.


İddiaya göre, Yeşilyuva Mahallesi’nde alt katı samanlık üst katı garaj olan bir evde park halindeki 20 KU 595 plakalı traktörün üzerine çıktıkları öne sürülen 9 yaşındaki Elif A.K. ile 4 yaşındaki Ramazan Enes Güler, oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün freni boşaldı ve hareket etmeye başladı. Traktör, üzerindeki çocuklarla birlikte yaklaşık 4 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Bahçeye ters dönerek düşen traktörün altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı.



4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı


Sesi duyup dışarı çıkan diğer aile üyeleri çocukların traktör altında kaldığını fark edip durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri traktörün altına kalan çocukları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekipleri yaralı çocukları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Ramazan Enes Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürelin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.


Yaralı Elif A.K.’nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi. Jandarma yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
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