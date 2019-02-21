4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, "Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler" sloganıyla yarın kapılarını açacak.

Fuarın İçerik Koordinatörü Ali Sözer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günlerinin 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

İslam dünyasının ortak mirasının ve bu mirasa ortak olan ülke, halk ve milletlerin fuarda bir araya geleceğini ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Kitapseverler, Türkiye'de Arapça yayın yapan kamu ve özel yayınevleri ile Arapça kitap yayınlayan yurt dışından 50'ye yakın yayınevinin kitaplarını fuarda görebilecek ve satın alabilecek. İlk yıl TİKA'nın desteğiyle çeşitli İslam ülkelerinden 15 alim geldi. İkinci yıl bu sayı 50'ye çıktı. Üçüncü yıl ise 20'den fazla ülkeden 70'e yakın akademisyen ve alim gelmişti. Bu yıl da yurt dışından çok sayıda kişinin gelmesi bekleniyor. Türkiye'den de kanaat önderi, alim ve akademisyenler katılacak."

-"10 gün boyunca kütüphaneler konuşulacak"

Sözer, fuarın şeref konuğu olan Hattat Hasan Çelebi için hazırlanan "Hattın İzinde Bir Ömür Hattat Hasan Çelebi" belgeselinin galasının da fuar kapsamında 27 Şubat'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Etkinlikler kapsamında 10 gün boyunca bütün oturumlarda kütüphanelerin ele alınacağını belirten Sözer, "Fas, Irak, Kuveyt, Pakistan ve Hindistan kütüphaneleri de Türkiye'deki kütüphaneler de konuşulacak." dedi.

Sözer, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ortaklığıyla hazırlanan, İmam Buhari'nin sahih hadis tanımını esas alarak tasnif ettiği "Buhari-i Şerif"in özel baskısının da 28 Şubat'taki programla tanıtılacağını dile getirdi.

İlk kez 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde sergilenecek kitapların da olduğunu vurgulayan Sözer, çeşitli yayınevlerinden 20 bine yakın kitabın fuarda okuyucuya sunulacağını aktardı.

- "Ümmetin bir buluşması olarak görüyoruz"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ni sıradan bir kültür faaliyeti olarak görmediklerini anlattı.

Bugün herhangi bir kurum başkanının İslam ülkelerindeki mevkidaşını tanımadığını, Türkiye'deki yazarların İslam dünyasındaki yazarları bilmediğini ve İslam dünyasındaki alimlerin de Türkiye'de çok fazla tanınmadığını ifade eden Bıyıklı, şunları söyledi:

"Biz Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne, ümmetin yeniden buluşması, tanışması ve dağılan tespih tanelerinin birleşmesi olarak bakıyoruz. Etkinliği, siyaseten olmasa dahi kültürel olarak Osmanlı bakiyesi olan bu toprakların imame olarak tespih tanelerini birleştirmesi olarak görüyoruz. Erdoğan'ın siyaseten çizdiği ufkun kültürel altyapısını oluşturan zenginleştiren ve derinleştiren bir projedir."

-"Kitaba ve Arapça'ya aşina bütün dostlarımızı bekliyoruz"

Kültürel tanışıklıkların sonraki yıllarda bereketli buluşmalara vesile olacağına inandıklarını dile getiren Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Bunu bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'deki yazarların İslam dünyasında, İslam dünyasındaki yazarların da Türkiye'de tanınması noktasında önemli bir misyon yürütüyor. Herhangi bir fuar gibi sıradan bir faaliyet değil, misyonu, vizyonu olan bir faaliyet. Değerli İstanbulluları, Türkiye'de kitaba ve Arapça'ya aşina bütün dostlarımızı bekliyoruz."

TYB'nin edebiyat alanında Türkiye'nin çatı kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Bıyıklı, "Dilde, işte, fikirde birlik amacıyla yapılmış bu faaliyet, gelecek yıllarda daha bereketli sonuçlar doğuracaktır. Türkiye'deki bütün kültürel faaliyetleri özümseyen, içselleştiren ve çoğu zaman önünde duran TYB, bunu bir ideal olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek etkinlik, 10 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt'ten yayınevi ve yazarların davet edildiği fuarda, İslam ülkelerinden 60'a yakın yayınevinin eserleri, kitapseverlerle buluşacak.

TYB, Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen fuarda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) gibi pek çok kurum yer alacak.

Oturumlarda Fas'tan Muhammed Hamza el-Kettani, Afganistan'dan Seyid Ahmed Haşimi, Tunus'tan Münir Kamantar, Ali Euchı, Senegal'den Muhammed Habib Balde, Arnavutluk'tan Adriatik Derjaj, Hindistan'dan Muhammed Rahmetullah, Uganda'dan Hasan İbrahim Kıyıngı, Pakistan'dan Naim Eşref, Yemen'den Ahmed Ömer el-Ahdal, Katar'dan Ömer el-Icli, Mısır'dan Ali Afifi, Lübnan'dan Riad Osman ve Suriye'den Türki El-Nasır'ın arasında bulunduğu isimler konuşma yapacak.

Ayrıca Türkiye'den Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Ahmet Özel, Yusuf Güner, Said Güner, Abdurrahman Açıl, İzzeddin Çakır, Ali Çetin, Ömer Ozan, Ahmet Kaçkan, Ebubekir Sifil ve Yusuf Kaplan gibi isimlerin de katılacağı oturumlar düzenlenecek.