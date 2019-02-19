4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun ardından





MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgür Sanal, bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'na farklı ülkelerden 130 bin yarışmacının katılım gösterdiğini söyledi.

Sanal, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "teşekkür toplantısında" yaptığı konuşmada, Mersin Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü "Mersin'e koş, Mersin'de koş" sloganıyla 16 Aralık 2018'de gerçekleştirilen maratona katkı sunan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Maratonun ilk kez düzenlediği 2015 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından "beş yıldız" kategorisine dahil edildiğini anımsatan Sanal, organizasyonun üçüncü yılında "bronz" kategoriye yükseldiğini aktardı.

Sanal, organizasyona ilginin her yıl arttığını belirterek, "Bu yıl gümüş kategoriye başvurarak, altın kategoriye bir adım daha yaklaşan Uluslararası Mersin Maratonu'nda hedefimiz 100 bin katılımcı sağlanmasıydı. Dördüncü yılımızda hedefimizin üzerine çıkarak yaklaşık 130 bin kişinin organizasyona katılımını sağladık. Uluslararası Mersin Maratonu kentimizde artık bir marka haline gelmiştir." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel de yaptığı sunumunda, maratonun altın kategoriye yükselmesi adına yürütülen çalışmaları anlattı.

Programda, maratona katkıda bulunan kurumların yöneticilerine plaket takdim edildi.