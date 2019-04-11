4. Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 4. kez organize edilen Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi'ne, 11 ülke ve 70 üniversiteden bilim insanı iştirak ediyor.

Bir otelde düzenlenen açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kongre kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından pek çok bilim insanını Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Antalya'nın, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'da gelişen teknolojiyi vazgeçilmez kılmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Antalya'nın turizmin başkenti, tarımın baş aktörü, ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan önceki konuşmalarımda ifade ettiğim gibi Antalya'da bu 3T'nin yanına bir 4T'yi ilave etmek için yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz. Turizm, tarım, ticaret şimdi de 4T olarak teknolojiyi Antalya'nın gözdesi yapmak için çalışıyoruz. İnsanların hayatlarına giren yeni teknolojiler, artık vazgeçilmez oldu. Yeni teknoloji, sadece sanayi üretimini değil, bütünüyle hayatımızı yeniden şekillendirip değiştiriyor. Bundan 30 sene önce birisi iş başvurusu yaptığında sorulan soru 'okuryazarlığınız var mı' oluyordu? Şimdi artık dijital okuryazarlık bir gereklilik oldu. Bir müddet sonra dijital okuryazar olanlarla olmayanlar farklılaşacak, olmayanlar çok sıradan insanlara dönüşecek. Bu baş döndürücü gelişmeleri takip edebilmek için bunları sadece seyreden değil, bunların uygulayıcısı olabilmek için bu yapmış olduğumuz bilimsel çalışmaların, kongrelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Endüstri, sanayi 4.0 teknolojilerinin yanı sıra 3 boyutlu yazıcılar ve uygulamalara yer verilecek kongreye, 11 ülke, 70 üniversiteden bilim insanı katılıyor.

Kongre, 14 Nisan'da sona erecek.

