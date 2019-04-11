0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

4. Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen kongreye, 11 ülke ve 70 üniversiteden bilim insanı katılıyor

11 Nisan 2019 Perşembe 15:42
4. Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 4. kez organize edilen Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi'ne, 11 ülke ve 70 üniversiteden bilim insanı iştirak ediyor.

Bir otelde düzenlenen açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kongre kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından pek çok bilim insanını Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Antalya'nın, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'da gelişen teknolojiyi vazgeçilmez kılmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Antalya'nın turizmin başkenti, tarımın baş aktörü, ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan önceki konuşmalarımda ifade ettiğim gibi Antalya'da bu 3T'nin yanına bir 4T'yi ilave etmek için yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz. Turizm, tarım, ticaret şimdi de 4T olarak teknolojiyi Antalya'nın gözdesi yapmak için çalışıyoruz. İnsanların hayatlarına giren yeni teknolojiler, artık vazgeçilmez oldu. Yeni teknoloji, sadece sanayi üretimini değil, bütünüyle hayatımızı yeniden şekillendirip değiştiriyor. Bundan 30 sene önce birisi iş başvurusu yaptığında sorulan soru 'okuryazarlığınız var mı' oluyordu? Şimdi artık dijital okuryazarlık bir gereklilik oldu. Bir müddet sonra dijital okuryazar olanlarla olmayanlar farklılaşacak, olmayanlar çok sıradan insanlara dönüşecek. Bu baş döndürücü gelişmeleri takip edebilmek için bunları sadece seyreden değil, bunların uygulayıcısı olabilmek için bu yapmış olduğumuz bilimsel çalışmaların, kongrelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Endüstri, sanayi 4.0 teknolojilerinin yanı sıra 3 boyutlu yazıcılar ve uygulamalara yer verilecek kongreye, 11 ülke, 70 üniversiteden bilim insanı katılıyor.

Kongre, 14 Nisan'da sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:42
  1. Antalya
  2. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  3. teknoloji kongresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la telefonda görüştü.
    1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Fransa..
    2. Ankara’da 16 sokak köpeğinin..
    3. Başkent’te 16 köpeğin zehirlenerek..
    4. Sivas'ta teğmene FETÖ gözaltısı
    5. Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk..
    6. Esed'in İdlib'e kanlı saldırıları..
    7. Okan Buruk: “Zor bir karşılaşma olacak”
    8. Sisi'den Trump'ı kızdıracak hamle
    9. Sağlık semineri
    10. AK Parti'yi sarsan kaza! Başkan..
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    12. MKE Ankaragücü'nde, Kayserispor maçı..
    13. Ziraat Odası çiftçilere 2 bin adet..
    14. Körüklü Çizme, Söke’nin markalarından..
    15. Zonguldak Kömürspor’un Teknik..
    16. Zeydan Karalar mazbatasını aldı:..
    17. İpekyolu kariyer fuarı
    18. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    19. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    20. TCMB döviz kurları
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    22. Osman Atalay'dan "Uyuşturucuya Hayır"..
    23. Konya Havalimanında Mart’ta 91 bin 71..
    24. Mesir macunu coğrafi işaret aldı
    25. Yakalanan dilenci, "Ben bu yolun..
    26. Saruhanlı’da yeni dönemin ilk meclis..
    27. Başkan Şahin, vatandaşları ağırlamaya..
    28. Gaziantep'te belirli adreslere..
    29. "Cari açık, büyüyemediğimiz için..
    30. Çavuşoğlu:“Avrupa’da radikalleşen bir..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı