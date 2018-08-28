4 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, ABD casusluğa başladı! Türkiye’yi denizden kuşatma planları!..

yeniakit.com.tr ABD, Türkiye’yi kontrolü altına alamadı.Bir şizofreni başımıza salarak darbe yapmaya çalıştı, başaramayınca itibar suikastına girişti, onu da beceremeyince ekonomik saldırıya kalkıştı ve diplomatik atağa geçti!.. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin diz çökmemesi üzerine ABD, yine şeytanca fikirilerini hayata geçirmek için Türkiye sınırlarında faaliyetlere başladı. ABD’nin dün, Suriye-Türkiye sınırında yeni bir radar sistemi kurduğu bildirilmişti. Küresel eşkıyanın aynı gün Ege’de uçaklarla casusluk faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

EGE’DE CASUSLUK FAALİYETLERİ

Yunanistan’da yayın yapan Real gazetesi önemli bir iddiayı gündemine taşıdı. Gazetede yayınlanan makalede, ABD'nin Ege denizi dahil olmak üzere bölgede keşif uçuşlarına başladığı belirtildi.

Gazete, NATO'nun Yunan sahil güvenlik ekipleri ve donanmasına Ege denizinde keşif yapan 50 şüpheli deniz aracının listesini verdiğini iddia etti. Habere göre, balıkçı gemileri, yelkenliler ve seyir gemilerinin aralarında bulunduğu 50 aracın bilgi toplamak amacıyla bölgede olduğu tespit edildi. Gemilerin yalnıza Yunan askeri tesisleri ve eylemleri ile değil, Yunanistan bölgesinde varlığını arttıran ABD’nin eylemleriyle de ilgilendiği aktarıldı.

"Ege denizinde casusluk oyunları" başlıklı makalede "ABD, Larissa’daki üste uçakları daha modern olanlarıyla değiştiriyor ve bu uçaklar Ege denizi de dahil olmak üzere bölgede keşif uçuşu yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Ulusal’daki habere göre ayrıca, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerde 2 Yunan askerin serbest bırakılmasından sonra bir gelişme olmadığı ifade edildi. Türkiye’nin Ege denizinde pozisyonunu güçlendirme sinyali verdiğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin NATO’daki müttefikliğine ABD tarafından şüphe ile bakıldığı belirtilen makalede, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerde de Edirne’de askeri yasak bölgede yakalanıp 5 buçuk ay hapis yatan 2 Yunan askerin serbest bırakılmasından sonra bir iyileşme görülmediği ifade edildi.

İSRAİL, YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS TÜRKİYE’YE KARŞI ANLAŞTI

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) geçtiğimiz aylarda, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için bir araya gelmiş ve anlaşma sağlamıştı. Toplantı ile ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelides, bölgesel güvenlik, işbirliği yapılabilecek olası alanlar ve askeri işbirliğinin daha da artırılmasını, ayrıca bu işbirliğinin siber savunmayla arama ve kurtarma alanlarıyla ilgili konularda artırılmasını görüşeceklerini söylemişti. Türkiye ile sürekli gerilim yaşayan 3 yönetimin Türkiye’nin burnunun dibinde işbirliği yapması, “Türkiye’ye karşı birleştiler” yorumlarına neden olmuştu.

SİSİ’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI AKDENİZ HAMLESİ

Türk karşıtlığıyla bilinen GKRY, Akdeniz’de İsrail ve Yunanistan gibi Türkiye karşıtı ülkelerle anlaşmasının yanısıra, Müslümanlara karşı darbe yapan ABD kuklası Sisi ile de anlaşmaya vardı. Rum yönetimi, Akdeniz’deki doğalgaz yataklarına ilişkin Mısır ile anlaşmıştı.

TÜRKİYE’YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK VE ABD’NİN HAMLELERİ

ABD, kontrol altına alamadığı Türkiye’ye karşı birçok koldan harekete geçti. 15 Temmuz’da milletin feraseti ve liderin cesaretiyle askeri hamlesi boşa çıkan küresel eşkıya, Brunson bahanesiyle ekonomi kılıcını çekti. Dövizin yüksek olmasına rağmen Türk milletinin devletine sahip çıkması, emperyalist ABD’nin planını bozdu. Bununla birlikte Türkiye’nin İdlib’e yönelik operasyonunun sinyalini vermesi, ABD’nin Suriye’de yeniden faaliyete geçmesine neden oldu. Özellikle Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirveden sonra imajı tamamen dağılan ABD, Suriye’de yeniden söz sahibi olmak için askeri varlığını artırıyor. Dün Suriye’de yeni radar sistemi kuran ABD’nin aynı gün Ege’de keşif uçuşlarına da başlaması dikkat çekti.

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki petrol ve gaz çalışmaları konusundaki hassasiyeti ve bölgede hakimiyet kurmaya çalışan diğer ülkelerin Türkiye’ye karşı birleşmesi, bunun üzerine ABD’nin Ege’de casusluk faaliyetlerine başlaması, Türkiye’nin denizlerde etrafının sarılmaya çalışılması olarak yorumlandı.