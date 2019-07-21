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4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

- Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 3 gün süren ve bin 200'ü aşkın sporcunun katıldığı şenlik, kapanış programıyla sona erdi- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı:"Kocayayla'daki şenlikleri son gününde 25-30 binden fazla vatandaşımız izledi. İnşallah bu etkinlikler yıllar boyunca devam eder ve bize ait olan bu değerler ile sportif faaliyetler gelecek nesillere aktarılır"

21 Temmuz 2019 Pazar 17:13
4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği


BURSA (AA) - Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği" sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla Keles ilçesindeki Kocayayla'da gerçekleştirilen ve 3 gün süren şenlik, kapanış programıyla tamamlandı.

Şenliğe, bin 200'ü aşkın sporcu katıldı. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sanatçı ve sporcular ile Doğu Türkistan'dan öğrenciler ve Türk coğrafyasından da katılımın olduğu şenlikte, yaklaşık 5 bin yıllık ata sporları günümüze taşındı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da gerçekleştirilen etkinliklerin son gününde, kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın her sene arttığını söyledi.

Bu tür etkinlikleri yapınca başka organizasyonlar için de yoğun talep geldiğini belirten Kazancı, "Keles ilçesi Bursa'ya uzak olmasına rağmen buraya da yoğun bir katılım vardı. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kazancı, etkinliğin uluslararası boyutuna dikkati çekerek, "Kocayayla'daki şenlikleri son gününde 25-30 binden fazla vatandaşımız izledi. İnşallah bu etkinlikler yıllar boyunca devam eder ve bize ait olan bu değerler ile sportif faaliyetler gelecek nesillere aktarılır. Dünya Göçebe Oyunları da 2020 yılında Türkiye'de yapılacak. Bu etkinlikte sadece Türk dünyasında değil de tüm dünya üzerinde yapılmış olan geleneksel sporları temsil edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:13
  1. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği
  2. Bursa
  3. Hakan Kazancı

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