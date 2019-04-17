İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, "Sermaye piyasamızın derinleştirilmesine yönelik teşvik ve tedbirlerin, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonuyla birlikte gerçekleştirilerek, rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistemin yaratılacağına ve ülkemizin büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde konuşan Topaç, geçen yılın ilk yarısı ile ikinci yarısında iki farklı yatırım hizmetinin ön plana çıktığını belirterek, ilk yarı büyük halka arzların konuşulduğu, yeni şirketlerin borsaya geldiği, özellikle Aselsan halka arzıyla yeni yatırımcıların sermaye piyasası ile tanıştığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Topaç, yılın ikinci yarısının küresel ve bölgesel dalgalanmaların artması sonucunda işlem hacminin yükseldiği, alım/satımın ve risk yönetiminin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Otomatik Katılım Sistemi devreye girmesiyle ve vergi oranı farklılaştırmaları gibi değişiklerin etkisini kolektif yatırım sektörümüz de hissetti. Ancak, faizlerin yükseldiği, borsanın dalgalandığı, gayrimenkul fiyatlarının düştüğü, büyümenin daraldığı bir ortamda aracılık sektörümüz gibi kolektif yatırım sektörümüz de güçlü duruşunu sürdürdü. Geçtiğimiz yıl yaşanan gelişmeler, sermaye piyasalarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sektörümüzün hizmet, ürün, gelir yapısı ve coğrafi çeşitlendirme yapması gerekiyor. Bu dönüşümün, sermaye piyasalarının gelişmesine yönelik yaptığımız önerilerimizin dikkate alınmasıyla oluşacak uzun dönemli bir programla mümkün olabileceğini düşünüyoruz."

Topaç, ürün ve hizmet çeşitlenmesi anlamında bu sene özgün girişimlere ve ilklere şahit olduklarını aktararak, "Örneğin, uluslararası sermaye piyasalarında yoğun olarak kullanılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin ülkemizde de yaygınlaşması için önemli bir adım atılarak, Aralık 2018’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından tamamlan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapıldı. 3,15 milyar TL’lik bu ihracın başarısı, sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2018 yılında faaliyete geçen Borsa İstanbul Swap Piyasası ile tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin, organize bir piyasa güvencesinde yapılabilmesinin ve türev pazarlarının derinliğinin artışının önünün açılmış olduğunu vurgulayan Topaç, "Borsamızın öncülük ettiği bir diğer önemli çalışma ise Repo ve Para Piyasalarında konsolidasyonun sağlanarak kısa vadeli TL referans değişken faizin oluşturulmaya çalışılması. Önümüzdeki günlerde bu referans faizi üzerine geliştirilecek türev araçlarla sermaye piyasamızın derinliği daha da artıyor olacak." diye konuştu.

Topaç, bir diğer önemli gelişme Takas İstanbul tarafından gerçekleştirilen altına dayalı dijital varlık platformu olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takas İstanbul 16 Temmuz 2018’de dünyadaki ilk ve tek örnek olan altın transfer sistemini açtı. Böylece gram to gram EFT şeklinde, başka hiçbir değere çevirmeksizin, altın direkt iletilebilir duruma geldi. Ayrıca geliştirmekte oldukları ArGe projesi ile Bir Gram Altın kısaltması olan BiGA isimli cryptocurrency yani şifreli değer birimi oluşturuldu. Böylece arkasında gerçek bir dayanak varlık bulunan ve Blokzincirle geliştirilen şifreli değer birimi olan dijital altın üretilmiş oldu. Bankalarla test aşamasında olan projenin yaygınlaşarak blokzincirle gerçekleştirilmiş bir başarı hikayesi olacağı günü bekliyoruz."

Bu tarz projelerin, artarak devam etmesini dileyen Topaç, geçen yıl sektörde farklılaşarak başarı gösteren üyelere 8 kategoride toplam 42 ödül vereceklerini söyledi.

Topaç, 2019 yılında sermaye piyasasının stratejik sektör olarak benimsenerek, sektörün payının artmasını temenni ederek, "Sermaye piyasamızın derinleştirilmesine yönelik teşvik ve tedbirlerin, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonuyla birlikte gerçekleştirilerek, rekabetçi ve cazip bir finansal ekosistemin yaratılacağına ve Ülkemizin büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

- Bakan Albayrak'a Sermaye Piyasası Onur Ödülü

4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nde 2018 yılındaki başarıları dolayısıyla aracılık, kurumsal finansman, saklama, portföy yönetimi, yatırım fonu yönetimi, yatırım ortaklığı yönetimi ve sermaye piyasası haberleri gibi 42 farklı dalda ödüller sahiplerini buldu.

Sermaye Piyasası Onur Ödülüne Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ Genel Müdürü Mahmut Kayacık layık görüldü.

Sermaye Piyasası Basını Ödülleri Kategorisinde Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü Sabah Raporu - Bloomberg Ht Açıl Sezen - Cüneyt Başaran - Gökhan Şen, Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü Cüneyt Başaran - Habertürk.com, Sermaye Piyasası Haberi Ödülü Ceren Dilekçi - Bloomberg Ht ödül aldı.

Özel Ödüller Kategorisinde En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi Ünlü Menkul Değerler AŞ Tarım Alacaklarına Dayalı İlk VDMK İhracı, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - İş Yatırım Menkul Değerler AŞ Trade Master Kampüs ödül kazandı.

Saklama Kategorisinde ise Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri Türkiye Halk Bankası AŞ, Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri - Citibank AŞ, Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri Türkiye Halk Bankası AŞ ödüle layık görüldü.

Yatırım Ortaklığı Kategorisinde MKYO Piyasa Değeri Lideri - İş Yatırım Ortaklığı AŞ, MKYO Net Aktif Değeri Artış Lideri - Oyak Yatırım Ortaklığı AŞ, GYO Piyasa Değeri Lideri - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri - AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ GSYO Piyasa Değeri Lideri - Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ödüle layık görüldü.

- Portföy Yönetimi Kategorisi

Portföy Yönetimi Kategorisinde Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri - İş Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri - Azimut Portföy Yönetimi AŞ, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri - İş Portföy Yönetimi AŞ, Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri - HSBC Portföy Yönetimi AŞ, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri - Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri - Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Getiri Lideri - Ak Portföy Yönetimi AŞ Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu, Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri - İş Portföy Yönetimi AŞ, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

Kurumsal Finansman Kategorisinde ise Pay İhraç Ve Satış Lideri - Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraç Ve Satış Lideri - Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kira Sertifikası İhraç Ve Satış Lideri - Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Satın Alma Ve Birleşme İşlemler Lideri - Ünlü Menkul Değerler AŞ, Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri - ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ ödüle layık görüldü.

Aracılık Kategorisinde ise Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Akbank TAŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Türkiye Garanti Bankası AŞ, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Ziraat Bankası AŞ, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Ziraat Bankası AŞ, Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri - Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri - Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ oldu.