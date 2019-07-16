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4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu, çimento fabrikası kazanında yakıldı

16 Temmuz 2019 Salı 13:42
4 ton 828 kilogram uyuşturucu fabrika kazanında imha edildi

VAN (AA) - Van'da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilogram uyuşturucu yakılarak imha edildi.

Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında, TCK'nın 54/4, CMK'nın 256 ve 259'uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3'üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.

Güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu bin 200 derece sıcaklığındaki kazanlara atılarak imha edildi.

İmha işlemi İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:42
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