4 Temmuz 1977: Hükümeti Kurma Görevinin Süleyman Demirel’e Verilmesi

Ecevit Hükümeti’nin gerekli güvenoyunu alamaması üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, hükümeti kurma görevini 4 Temmuz 1977’de Süleyman Demirel’e verdi. Demirel, ‘Milliyetçi Cephe’nin devamı olan ‘2. MC iktidarı’nda Başbakan oldu. Erbakan ve Türkeş’li koalisyon TBMM’de 226 olan güvenoyunu aşacak sayıya ulaşıyordu.





Dönemin Bakanlarından İ. Hakkı Birler o günleri şöyle anlatıyor: Biz bu görüşmeleri yaparken Demirel de, Erbakan ve Türkeş’le pazarlıklarını sürdürdü ve 19 Temmuz 1977’de konu neticelendi. 1 Ağustos’ta da güven oylaması yapıldı, AP’den sadece Ankara Milletvekili Orhan Alp oylamaya katılmadı ve 219 ret oyuna karşı, 219 evet oyuyla İkinci MC Hükümeti göreve başlamış oldu, (Birler,2010:722)





Süleyman Demirel, 2. Milliyetçi Cephe diye adlandırılan AP-MSP-MHP koalisyonunu 1 Ağustos’ta kurdu. Bu hükümette AP 17, MSP 7, MHP 5 bakanlık almıştı.

4 Temmuz 2003: ABD’li Askerlerin Çuval Skandalı

4 Temmuz 2003 günü gerçekleşen çuval skandalıyla ilgili haber gündeme bomba gibi düştü. AK Parti iktidarını hazmedemeyen ABD’li askerler, eski yılların kendilerine sağladığı avantajı kullanarak, Süleymaniye’deki Türk askeri karargâhını basmışlar ve baskının ardından 11 Türk asker ve subayının başlarına çuval geçirerek götürmüşlerdi. Sonraki yıllarda, bu baskının arkasında, CIA ile iş kotaran FETÖ’cü subayların desteği olup olmadığı tartışılmıştı. Süleymaniye Baskını 60 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerine kara bir gölge düşürecek kadar infial uyandırmıştı.





İşte tam bu sırada Başbakan Erdoğan devreye girmiş, ABD Başkan Yardımcısı Cheney’i telefonla arayarak ona şu tarihi sözleri söylemişti: ‘Bizimle bir meseleniz varsa bizimle görüşün. Benim askerime dokunmaya hakkınız yok.’







Erdoğan’ın bu tepkisi “Türk-ABD ilişkilerini takip 1 birçok yetkili bakımından son dönemlerin en iyi performansı olarak nitelenmişti.” (Yavuz,2006:216)

ABD, askerlerimizi 60 saat sonra, serbest bırakmak zorunda kalınmıştı.

4 Temmuz 2019: İngiltere’nin İran Tankerini Alıkoyması

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoydu.



