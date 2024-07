4 Temmuz 1898: Koca Yusuf'un vefatı (Pehlivan)

Koca Yusuf, 1857 Bulgaristan sınırlarında yer alan Şumnu Kasabası’nın Karalar Köyü’nde doğmuştur. Asıl adı Yusuf İsmail’dir. Babasının adı İsmail’dir. Babası ve dedesi Yusuf’un ilk güreş ustaları oldu. Çocukluğunda köyde danalarla boğuşmaya başladı. Ünü önce Deliorman’ı, sonra Kırkpınar’ı kapladı. 188 cm. boyunda ve 138 kilo olan Koca Yusuf, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile “Koca” lakabını almıştır. Ona “Koca” lakabı Filozof Rıza Tevfik tarafından sonradan verilmiştir.







Koca Yusuf dönemin ünlü pehlivanlarından Nasçıköylü Kel İsmail Pehlivan‘ın çırağı olarak çok ufak yaşta güreşe başladı. Kel Aliço ile 1885 yılında güreşti. Ve o günden sonra Türk güreşinde Koca Yusuf’un devri başladı. Karşısına çıkan hiçbir pehlivan kendisinden bu unvanı almaya muvaffak olamamıştır. Devrin meşhur pehlivanları; Adalı Halil, Kara Ahmet, Katrancı, Karagöz Ali, Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci İbrahim, Koca Yusuf‘la kapışmışlar, hepsi de Yusuf un kendilerinden üstün pehlivan olduğunu kabul etmişlerdir. Adalı Halil‘i iki kez ard arda yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan Abdülhamit II döneminde pek çok güreş yaptı. Er meydanlarında kasırga gibi esti, yenecek rakip bırakmadı.



Organizatörler onu Avrupa’ya götürdüler. 1894‘de Avrupa’ya gitti ve Paris‘te minder güreşinin kurallarını öğrendi. Yusuf peş peşe yaptığı güreşlerde rakiplerini bir dakika bile beklemeden tuş yapmaktadır. Fransa‘nın meşhur güreşçileri, Fenelon, Furnier, Dumont, Pol Pons, Sabes ve Feliks Bernard’ı Fransızları hayrette düşürecek kadar kısa zamanda yener. Mesela Dünya şampiyonu diye tanınan Sabes’i dört saniyede tuş eder. 3 yıl kaldığı Fransa‘da karşısına çıkacak rakip bulamayan Yusuf sıkılmağa başlar. Onu en fazla organizatörlerin davranışları üzmektedir. Güreşirken tesettüre riayet eden ve diz kapaklarını örten şortla güreş tutan Yusuf hususi hayatında da dinî inançlarına son derece bağlıdır.







Namazlarını düzenli olarak kılmaktadır. Avrupa’da büyük ün kazanınca 1897 yılında ABD’den davet aldı ve oraya gitti. 33 karşılaşmada yendiği sporcular arasında George Bothner, Ewan Lewis, Dan McLeod, Tom Jenkins vardır. Şikago‘da bir karşılaşmada dünya şampiyonu Evan Lewis’i üst üste iki defa yendikten sonra yurda dönmeye karar verdi. Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti dolayısıyla ABD‘de kendisine The Terrible Turk (Korkunç Türk) unvanı verilmiştir. Yusuf kendisine meydan okuyan, “Amerikan şampiyonu” unvanlı Robert’le güreşir. Ancak iki dakika boyunca Yusuf’un eline geçmemek için devamlı kaçan Robert yakalanacağını anlayınca minderden aşağı atlar.



Çok kızan Yusuf salonda bulunan on bin kişiyi kendisiyle güreşe davet eder. Müteakip güreşinde Yusuf, Robert’i perişan ederek yener. 1898’de Amerika’da fırtına gibi esen Yusuf Amerika turuna çıkar ve her gittiği yerde rakiplerini perişan eder. Zaman olur 41 derece ateşle güreşir. Yusuf kendisine meydan okuyan ve esip savuran Rum Yorgi Heraklides’i perişan eder. Rumla yaptığı güreşlerin birincisinde 47 saniyede, ikincisinde ise 23 saniyede tuş yaparak Rum’un mağrur burnunu yere sürter. Serbest güreş dünya şampiyonu Lewis ile yapmıştır. Chicago’da Lewis’i üst üste iki defa yenmiştir.







Avrupalılar kendisine “yenilmez Türk” unvanını takmışlardır. 21 Mayıs 1898‘de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan Koca Yusuf, 4 Temmuz 1898 sabahı New York‘un kuzeydoğusundaki Sable Adası’nın 60 mil açıklarında İrlanda bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm yolcularla birlikte boğularak ölmüştür. Cesedi Atlantik Okyanusu’nda kaybolmuştur.