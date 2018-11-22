4. TEB Nakit Yönetimi Akademisi gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından, nakit yönetimi alanındaki güncel gelişme ve trendleri paylaşmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEB Nakit Yönetimi Akademisi gerçekleştirildi.

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Stratejik Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen 4. TEB Nakit Yönetimi Akademisi, alanında uzman 500'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, nakit yönetimi alanındaki son gelişmeler ve geleceği belirleyecek trendler, uzman isimlerin sunumları ve çeşitli konularda düzenlenen panellerde ele alındı.

Panellerde farklı endüstrilerde faaliyet gösteren kurumsal firmalar kendi deneyimlerini paylaşırken, gündemdeki konular etrafında yaptıkları tercihleri, sağladıkları faydaları, karşılaştıkları zorlukları, gelecek için hedeflerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, bu yıl dünya çapında artan belirsizlikler, ticaret savaşları, kur dalgalanmaları gibi sebeplerle stratejik dayanıklılığın öncelikli konu olması gerektiğine karar verdiklerini bildirdi.

Stratejik dayanıklılığın, reaktif değil proaktif bir süreç olduğunu vurgulayan Henden, "Zorluklarla karşılaşınca toparlanmak değil zorlukları ön görmek, değişimin ardından tepki vermek değil her an değişime hazır olmak gerek." ifadelerini kullandı.

Henden, stratejik dayanıklılık kavramının elde etmesi zor bir hedef olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tam bu süreçte TEB müşterilerimizin stratejik dayanıklılığını artırmak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Girişim Evleri'mizle start up firmalarına destek veriyor, teknoloji ekosistemimiz ve teknoloji start up firmalarımızla kurumsal müşterilerimizi bir araya getiriyoruz. Müşterilerimize risk analizleri yapıyor, ne tür hazine risk yönetimi ürünleri kullanmaları gerekiği konusunda danışmanlık veriyoruz. Müşterilerimizin TEB FX platformumuzla piyasayı gözlemleyebilmelerine ve işlem yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Dış ticaret ekibimizle kurumsal müşterilerimize ihracat vesaiki hazırlama ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. KOBİ'lerimize ise TEB'le Dış Ticaret portalımız ve KOBİ danışmanlarımızla destek oluyoruz. Nakit yönetimi çözümlerimizle müşterilerimize operasyonel süreçlerinde ve risk yönetiminde katkıda bulunuyor, altyapı yatırımlarımızla ödemeleri hızlandırıyor ve şeffaflık sağlıyoruz."





- "Teknolojik gelişmeleri yakından izliyoruz"





Gülümser Özgün Henden, TEB Nakit Yönetimi olarak inovasyona sürekli kıldıklarını, teknolojik gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda ürün gamlarını genişletmeye, devreye alınan yeni ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktaran Henden, "Ödeme ve tahsilat gibi alanlarda elektronik çözümlerin tercih edilmesi, sistemsel güvenlik altyapısı oluşturulmasına olanak sağlıyor. Sistemsel altyapılar insan hatasına açık olmadığı gibi iç denetim dönemlerinde de firmanın işini kolaylaştırıyor. Tüm bu katkılar neticesinde ise firmalar önemli ölçüde iş gücü tasarrufu sağlıyor. İş gücü artışına gerek olmadan ciro büyümesi yakalıyor veya mevcut iş gücünü daha farklı, katma değerli alanlarda değerlendirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Henden, TEB'in global erişim ağına da değinerek, ortakları BNP Paribas'ın 5 kıtada 75 ülkeye yaygın varlığıyla müşterilerin global ölçekteki faaliyetlerini desteklediğini, 100'ü aşkın Trade Center ile yeni pazarlara açılma konusunda danışmanlık verdiklerini belirtti.