Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi halen devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayısını yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

4 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklanan tabloyla birlikte vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” dedi.