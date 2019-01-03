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4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

- Tura katılan sporcular beşinci etap için Artvin'den yola çıktı

03 Ocak 2019 Perşembe 11:12
4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu


ARTVİN (AA) - 4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Artvin ile Ardahan arasındaki beşinci etabı başladı.

Geçmişte 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen, bu yıl da 30 Aralık'ta Ordu'dan başlatılan etkinlik kapsamında 4 gündür pedal çeviren Atilla Bisiklet Takımı'ndan 12 sporcu, beşinci etap için Artvin'den Ardahan'a hareket etti.

Artvin Valiliği önünde toplanarak büyük bir bölümü yokuşlardan oluşan 120 kilometrelik etap için hazırlıklarını tamamlayan sporcuları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Latif Yılmaztürk ve vatandaşlar uğurladı.

Etap öncesi sporcular, Yılmaztürk'e plaket ve Türk bayrağı hediye ederken, Sarıkamış Şehitliği'ne götürmek amacıyla Valilik bahçesinden toprak aldı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitlerini anmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla AKSA sponsorluğunda bisiklet turunun bu yıl 4'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu kapsamında 4 gündür pedal çevirdiklerini belirten Atay, "Etkinliğimizin beşinci gününde, beşinci etabımız olan Artvin-Ardahan etabında şehitlerimizi anmak için pedal çevireceğiz. Toplamda 650 kilometrelik parkurumuzun en zor etaplarından biri. Yaklaşık 120 kilometre olan bu etabın büyük bölümünde soğuk havada yokuş tırmanacağız. Yüz yıl önce şehitlerimiz canları pahasına bu yoldan vazgeçmedi, biz de vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Atay, 4 Ocak'ta Kars'a vararak, 5 Ocak'ta resmi törenlere katılacaklarını bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:12
  1. Artvin
  2. Atilla Atay
  3. Atilla Bisiklet Takımı
  4. Latif Yılmaztürk
  5. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

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