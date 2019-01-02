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4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu

- Tura katılan 12 sporcu, Hopa ile Artvin arasındaki dördüncü etap için yola çıktı

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu


ARTVİN (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun Hopa ile Artvin arasındaki dördüncü etabı başladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen, bu yıl da 30 Aralık'ta Ordu'dan başlatılan etkinlik kapsamında yola çıkan Atilla Bisiklet Takımı'ndan 12 sporcu, dördüncü etap için Hopa ilçesinden Artvin'e hareket etti.

Hopa Milli İrade Parkı'nda toplanarak etap için hazırlıklarını tamamlayan sporcuları, vatandaşlar uğurladı.

Atilla Bisiklet Takımı'nın kurucusu ve kaptanı Atilla Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKSA'nın sponsorluğunda Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nun dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.

Daha önceki yıllarda İstanbul'dan start alarak bu etkinliği düzenlediklerini belirten Atay, toplam 7 etaplık tura 5 lojistik destekçi, 12 sporcu olmak üzere 17 kişinin katıldığını ifade etti.

Atay, amaçlarının Sarıkamış şehitleri için farkındalık oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, "Milyonlarca insan Çanakkale şehitleri için Çanakkale'ye akıyor. Sarıkamış şehitlerini anma törenlerine daha çok vatandaşın katılması konusunda farkındalık yaratmak için bu organizasyonu düzenliyoruz. Olumlu etkilerini de gördük, bu bizi mutlu etti." dedi.

Etabın, mevsim nedeniyle çok zor şartlara sahip olduğuna işaret eden Atay, şehitlerin yüzyıl önce yaşadığı o soğuk ve acıyı sporcuların da kısmen yaşamak istediğini, bu nedenle hava şartları ne olursa olsun tüm etabın bisikletlerle geçildiğini kaydetti.

Atay, 4 Ocak'ta Kars'a vararak, 5 Ocak'ta resmi törenlere katılacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sarıkamış'ta takım olarak şehitlik ziyaretlerimizi yapacağız. Etaplardan aldığımız sembolik toprakları da mezarlara bırakacağız. Bu etkinliğimizi inşallah her sene yapmaya devam edeceğiz. Son yıllarda on binlerce insan Sarıkamış'a akıyor. Bizim de bunda bir katkımız olmuşsa onur duyarım."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
  1. Anma
  2. Artvin
  3. Bisiklet Turu
  4. Hopa
  5. Sarıkamış

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