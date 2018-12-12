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"4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur"

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur. 2020'deki mesleklerin yüzde 30'u şu anda yok"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24
"4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur"

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur." dedi.

Konferans kuruluşu Yürekli tarafından 19 yıldır düzenlenen ve 17 yıldır Yapı Kredi World'ün ana sponsorluğunu üstlendiği "Marka 2018" konferansında söz alan Şener, insanlarla makineler, makinelerle insanlar ve makinelerle makinelerin konuştuğunu, o zaman ortaya daha büyük bir sinerji çıktığını söyledi.

Şener, "Yapay zekada bilinç sıfır, zeka sonsuz. Şimdi bilinçli bir insan ile makine bir araya geldi mi o zaman uçuruyorsunuz." diye konuştu.

Havalimanlarında 2 tane kulenin olduğunu belirten Şener, "Bunların biri hava trafik kulesidir. Bu üsten geçen uçakları üstteki otoyollara yerleştirerek onları takip eder. Bir de inen uçakları havalimanına indirdikten sonra da ikinci kule olan apron kuleye devreder." dedi.


- "2020'deki mesleklerin yüzde 30'u şu anda yok"


4. Sanayi Devrimi'nin dijitalizasyon olduğunu, dijitalizasyonun diğer sanayi devrimlerinden farkının ise sürati olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti:

"Havacılıktan bahsedersek 2. Sanayi Devrimi'nin ürünüdür uçak üretmek. Hava yolları 50 milyon yolcuya 66 yılda ulaşmış. 2. Sanayi Devrimi'nin ürünü otomobil 50 milyon yolcuya 62 yılda ulaşmış. Elektrik 2. Sanayi Devrimi'nin özüdür zaten 50 milyon kullanıcıya 46 yılda ulaşmış. İnternet 50 milyona 7 yılda, Youtube 50 milyona kullanıcıya 4 yılda, Twitter 50 milyon kullanıcıya 2 yılda ulaşmış. Akıllı telefon 8 yılda 2 milyar kişiye ulaşmış demek ki korkunç bir hız var.

2020'deki mesleklerin yüzde 30'u şu anda yok. Yani bizim geleceği çok iyi tahmin etmemiz gerekiyor, kar merkezlerimizi, gelir ve gider merkezlerimizi çok iyi anlayabilmemiz lazım. Çünkü değişecek. Dünyanın yüzde 17'sinde elektrik yok hala yüzde 57'sinde de elektrik bağlantısı yok. Dünyanın yüzde 17'si daha 2. Sanayi Devrimi'ne girmemiş, yüzde 57'si de daha 3. Sanayi Devrimi'ne girmemiş. Onun için şu anda yaşadığımız dönemi bu bölgede iş yapan insanlar olarak çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın eskinin ve yeninin aynı potada eritilmesi ve eski ve yeniyi harmanlayarak çalışmamız gerekiyor."

Şu anda 21 ülkede 76 havalimanında olduklarının altını çizen Şener, "Bunun 14 tanesini biz yaptık finanse ettik, işletiyoruz diğerlerinde bizim servis şirketlerimiz var." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:24
  1. "Marka 2018" konferansı
  2. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

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