4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Dijital Yalnızlık" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, teknolojinin, amacına yönelik kullanıldığında hayatı kolaylaştıran, gelişimin yolunu açan bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Teknolojinin ihtiyaçlar için araç olarak kullanmak yerine amaca dönüştürüldüğünde özellikle gençleri tehdit eden "dijital bağımlılık" riskinin ortaya çıktığını aktaran Safkan, dijital bağımlılığın, bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa ittiğini, önemli sorunlara yol açtığını kaydetti.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlara dikkati çekmeyi ve toplumda bu konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını hatırlatan Safkan, "Ülkemizde de gençlerde dijital bağımlılığın ve buna bağlı yalnızlığın giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu riski ortadan kaldırmanın yolu gençleri kısıtlamaktan, teknoloji kullanımını yasaklamaktan değil, onları teknolojinin doğru kullanımı konusunda bilinçlendirmekten geçiyor. Bu nedenle bu yıl kısa film yarışmamızın temasını 'Dijital Yalnızlık' olarak belirledik." değerlendirmesine bulundu.

Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise yarışmanın fırsatlarla dolu bir platform olma özelliğiyle önemli bir misyonu üstlendiğini belirterek, "Her yıl ödül kazananların ve finalistlerin filmleri uluslararası önemli festivallerde gösterilerek, evrensel boyutta da önemli bir ses getiriyor. Yurt içinde ve dışında iletişim ağlarını geliştirerek, yeni projeleri için önemli katkılar kazanıyorlar." ifadesini kullandı.

En fazla 5 dakika uzunluğundaki filmlerle dijital yalnızlık sorununun anlatıldığı eserlerin başvuru yapabileceği yarışmanın birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne ise 10 bin lira ödül verilecek.

"Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla dördüncü kez düzenlenen Kısa Film Yarışması'na başvurular 22 Kasım'a kadar www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılabilecek.