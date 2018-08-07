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4 saate 250 bin TL ceza yedi!

Dubai'de lüks bir araç kiralayan turist, 4 saat içinde yaptığı hız nedeniyle 250 bin TL'den fazla trafik cezası yedi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:20
4 saate 250 bin TL ceza yedi!

Adı açıklanmayan turiste, gece geç saatlerde kentin en kalabalık yollarından birinde hız limitini onlarca kez geçtiği için, 175 bin dirhem (47.600 ABD Doları, 251 bin TL) trafikcezası kesildiği belirtildi. The National gazetesinin haberine göre İngiliz turist, Şeyh Zayed Caddesi'ndeki tüm hız kameralarına yakalandı ve bir noktada saatte 240 kilometre hız yaptı. Lamborghini Huracán modeli aracı kiralayan oto galerisinin sahibi gazeteye yaptığı açıklamada, sürücünün garanti olarak pasaportunu kendilerine verdiğini söyledi. Galerinin sahibi, cezayı kendileri ödemek zorunda kalabileceklerinden henüz aracı geri almadıklarını belirtti.

CEZA RUHSATTAKİ İSME

 Galerinin ortağı Faris Muhammed İkbal "Araç bağlanırsa bu cezayı ödeyemeyiz. Araba hale turistte, kaldığı otelin otoparkında ve geri almaya da çalışmayacağım. Sonrayı cezayı kim ödeyecek? Tabii ki biz ödememeliyiz, hata onun ve bu parayı o ödemeli" dedi. Dubai yasalarına göre trafik cezaları ruhsattaki isme kesiliyor. Yani söz konusu turist teoride cezayı ödemeden ülkeden ayrılabilir, ancak pasaportu galeride olduğu için bunu yapması zor. İkbal "İngiliz Büyükelçiliği'ne gidip, pasaportunu kaybettiğini söyleyebilir, yenisini alıp ülkeden ayrılabilir. Bu pasaportu uzun süre tutamam" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:20
  1. trafik
  2. Ceza

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  • Leman CanlılLeman Canlıl1 sa önce
    ...Dubaide adı acıklanmayan turistbir saat şu kadar ceza yemiş. Bize ne Ne.... ku varsa yesin. ...
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