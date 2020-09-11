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Korona Virüs 4 polise 'maske' cezası
Korona Virüs

4 polise 'maske' cezası

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğünce polislere yönelik koronavirüs denetiminde, maske kuralına uymadığı belirlenen 4 polise toplamda 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:20:00 -
4 polise 'maske' cezası

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere yönelik yeni tip koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimde, maske kuralına uymadığı tespit edilen 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın şehirdeki polisleri maske kuralına riayet etmeleri hususunda uyarıda bulunmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını belirlediği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL para cezası yazdı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından sonra şehirde görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda ikaz etti.

Tacettin Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı ikazda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini vurguladı.

Aslan'ın uyarılarından sonra İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir harekete geçti. Baydemir, polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi.

4 polise ceza yazıldı

Erdoğan Baydemir, yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit ederek polis memurlarına cezai işlem uyguladı.

4 polise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900'er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildiği ifade edildi.

Koronavirüste rehavete dikkat!

Yeni tip koronavirüs Çin'den başlayarak bütün dünyayı etkisi altına aldı. Henüz durdurulamayan, onaylanmış bir aşısı da bulunmayan koronavirüs nedeniyle vatandaşlara sıklıkla sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarılarında bulunuluyor.

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