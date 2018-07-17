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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 22:53
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucu Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:53
  1. PKK

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