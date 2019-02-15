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4 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri polisinin düzenlediği PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
4 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri polisinin düzenlediği PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, 2’si Suriye uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 Suriye uyruklu şahıstan biri adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyette sorgusu tamamlanan 4 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
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