4 Ocak 2006: Başbakan Erdoğan’ın MGK Toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı'na Çıkışması

4 Ocak 1914: Yarbay Enver Bey’in Harbiye Nazırı Olması

Harbiye Nazırı Ahmed İzzet Paşa’nın çekilmesinden sonra yerine rütbesi tuğgeneralliğe yükseltilen Yarbay Enver Bey Harbiye Nazırı oldu. İki rütbe birden yükseltilerek Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi (Genelkurmay Başkanı ve Başkumandan vekili) yapıldı.





Enver Paşa’nın Harbiye Nezaretine atanmasına ilişkin haberin padişah üzerindeki etkisini Liman VonSanders şöyle anlatıyor: Sultan o sabah odasında gazete okuyordu.Birdenbire elindeki gazeteyi düşürdü.Odada bulunan yaverine “Enver’in Harbiye Nazırı olduğunu okudum.Bu mümkün değil. O bu görev için henüz çok genç” der. Enver Paşa’nın Harbiye Nazırı olmasından sonra orduda yapılan tasfiye şöyledir: 2 Müşir, 3 birinci Ferik(Orgeneral), 30 Ferik(Korgeneral), 95 Mirliva(Tuğ ve Tümgeneral), 184 Miralay(Albay), 236 Kaymakam (Yarbay). 236 binbaşı 4 Kolağası, 4 yüzbaşı 4(üsteğmen), 2 Mülazim(teğmen)" (Sanders,1999:16)



4 Ocak 2006: Başbakan Erdoğan’ın MGK Toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanına Çıkışması

Yapılan MGK toplantısında bazı generaller İmam Hatip Liseleri’nin sayısı ve faaliyetlerini gerekçe göstererek gündem açtılar. Bu toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt bir raporu kaynak göstererek Türk halkının kendini Türk değil de Müslüman olarak tanımladığını, bunun hükümetin bir kusuru olduğunu, bundan rahatsız olduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert de TRT 2’de yayınlanan dini programları eleştirince Başbakan Erdoğan sözünü keserek “Beni dinleyin! Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz?”(analitikbakış:2009) diye komutanlara çıkıştı.





4 Ocak 2018: Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın Görevden Alınması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in Anayasa’nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.