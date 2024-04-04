4 Nisan 1942: İsmail Başeski'nin vefatı (Mûsiki Hocası)

Babası, Şeyhzâde lakabı ile tanınan Muhammed Na’îm Efendi, Hicri 1262 senesinde Kayseri’nin İncesu kazâsında dünyâya gelmişdir. Hıfzını orada ikmâl edip Kayseri’de Arabî okudukdan sonra 1284 senesinde İstanbul’a gelmişdir. İsmail Hakkı Başeski Hocaefendi, 14 Kasım 1882 tarihinde, Eyüp’de dünyâya gelmişdir... İyi bir tahsîl gören, İsmail Hakkı Başeski Hocaefendi, Osmanlı’nın son devrinde yetişmiş mümtâz şahsiyetlerdendir...







Hem hâfız, hem âlim, hem mûsıkîşinâs hem hattat hem de pek zarîf bir “İstanbul Efendisi”dir... Bir müddet Meşîhat Dâiresi Arşivinde vazîfe yapan Hocaefendi, Bakırköy Çarşı Camii diye bilinen Kara Derviş Ağa Câmi-i Şerîfinde imâmet vazîfesi ile birlikde Bakırköy Müftüsü olarak da görev yapmışdır...





Hocaefendi'nin görev yaptığı Bakırköy Çarşı Camii'nin eski bir fotoğrafı



İsmail Hakkı Başeski Hocaefendi’nin diğer bir husûsiyeti de “Enderûn Usûlü Terâvih”e de bi-hakkın vâkıf olmasıdır.