4 Nisan 1919: Şeyhulislam Cemaleddin Efendi'nin vefatı

Kazasker Halid Efendi’nin oğlu, ll. Mahmud devri kazaskerlerinden Şeyh Yüsuf Efendi’nin torunudur. Annesinin babası Mehmed Said Kevakibi de Rumeli kazaskerliğini yapmıştır. Önceleri özel hocalardan ve babasından ders aldı. Babasının görevi sebebiyle Kayseri, Sivas ve Mekke’ye gitti. 1871’de Bab-ı Fetva Mektebi Kalemi’nde vazifeye başladı. Ertesi yıl Anadolu kazaskerliği mektupçuluğuna getirildi. Daha sonra Adliye Nezareti ceza dairesinde çeşitli görevlerde bulundu. 1878’de meşihat mektupçusu oldu. Bu görevde iken yazdığı hususi maruzatları ile meşihat makamında olup bitenleri saraya bildirerek ll. Abdülhamid’in dikkatini çekti.

1867- 1891 yılları arasında kendisine ibtida-i haric, İstanbul müderrisliği, hareket-i haric, ibtida-i dahil, müsıle-i Sahn. Sahn-ı Seman, müsıle-i Süleymaniye, mahreç, bilad-i hamse. Haremeyn, İstanbul kadılığı Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği payeleri verildi. Rumeli kazaskerliği payesiyle meşihat mektupçuluğunda bulunduğu sırada kırk üç yaşında iken 4 Eylül 1891’de Ömer Lütfi Efendinin yerine şeyhülislam oldu.

Sultan Abdülaziz ile Sultan Murad’ın meşihat makamınca hazırlanan fetvalarla tahttan indirilmeleri. Abdülhamid’i bu makama çok güvenebileceği bir kimseyi getirmeye sevk ettiğinden Cemaleddin Efendi yerleşmiş̧ ilmiye geleneğine aykırı olarak mektupçuluktan şeyhülislamlığa yükseltilmişti. ll. Abdülhamid’in karakterini, hassasiyetini, meziyet ve zaaflarını çok iyi bilen Cemaleddin Efendi, son derece dikkatli davranarak onun saltanatının sonlarına kadar on yedi yıl altı ay gibi uzun bir süre bu mevkide kalabildi. Zaman zaman hakkında hükümdarı kuşkulandıracak jurnaller verildiyse de bunlar pek ciddiye alınmadı. Sultan Abdülhamid bütün devlet ricaline olduğu gibi Cemaleddin Efendi’ye de bol ihsanlarda bulunmuş̧, Kuruçeşme’de yaptırdığı yalıyı bütün mefruşatı ile kendisine hediye etmiştir. Bu ihsanı ile ayrıca şeyhülislamın Yıldız Sarayı’na yakın bir yerde oturmasını da sağlamış oldu.

Cemaleddin Efendi başta cuma selamlıkları olmak üzere bütün merasimlerde en başta yer aldı. 21 Temmuz 1905 Cuma selamlığında kendisiyle birkaç dakikalık sohbeti sebebiyle Ermeni tedhişçilerin bomba suikastından kurtulan Abdülhamid’in nezdinde itibarı bir kat daha arttı. Cemaleddin Efendi 1909′da kabine değişikliği sırasında şeyhülislamlıktan istifa etti (14 Şubat 1909). Abdülhamid, yerine halef göstermesi şartıyla bu istifayı kabul etti ve kendisinden sonra Mehmed Ziyaeddin Efendi şeyhülislam oldu. Cemaleddin Efendi daha sonra 22 Temmuz 1912’de tekrar şeyhülislamlığa getirilerek Gazi Ahmed Muhtar ve Kâmil paşaların sadareti dönemlerinde altı ay kadar bu görevde kaldı. Ancak İttihatçılarla anlaşamadığı, hatta onlara karşı açıkça cephe aldığı için 1913 Babıali Baskını’ndan sonra siyasi ve idari hayattan tamamen çekildi. Cemaleddin Efendi 4 Nisan 1919’da vefat etti.

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