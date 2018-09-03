4. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? LGS dördüncü nakil başvuru tarihi

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından MEB'in başlattığı ilk üç nakil dönemi sona erdi. LGS 3. nakil sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte halen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencileri bu kez 4. nakil başvurusu yapacak. Peki MEB lise 4. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? İşte LGS dördüncü nakil başvurusu tarihi

MEB tarafından LGS lise yerleştirme sonuçlarıyla her hangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında lise birinci nakil başvuruları alınmıştı. İkinci nakil işlemleri 13-17 Ağustos, üçüncü nakil işlemleri ise 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. 3. nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 4. nakil başvuruları da 3 Eylül itibariyle başladı. 4. nakil başvurularında son gün ise 6 Eylül. 8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih.