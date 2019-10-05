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4 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan Ayten Ene ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:29
4 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü

4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene ve 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Dilgeş kod adlıMehdi Kaplan etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilkde;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca  gerçekleştirilen  ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste’de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek Kurtalan kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:29
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  4. Mehdi Kaplan
  5. Ayten Ene

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