0553 313 94 23

4 milyon kişinin hesabı bloke edildi mi? Açıklama geldi

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), bir gazetede yayımlanan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği açıklandı.

06 Ekim 2019 Pazar 10:03
4 milyon kişinin hesabı bloke edildi mi? Açıklama geldi

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli kuruluş olduğu ve takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak, hukuk kurallarına uygun sürdürüldüğü vurgulandı.

İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı, haber verme işleminin borcun ödenmesi gerektiğini belirten ödeme emri bulunan belgenin tebliğiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Haberde, vergi dairelerinin, öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmekte. Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrenim kredisi borçları, öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir. Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar. Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir. Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan Başkanlığı yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı haberle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

KAYNAK: AA

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 10:03
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program kullanmış
    1. FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program..
    2. "7.6 büyüklüğünde olabilir" diyen..
    3. 'Fikret Orman başkanlığa devam etmeli!'
    4. Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk..
    5. Erdoğan’dan İstanbul'un kurtuluş yıl..
    6. Fırat’ın doğusu da barış pınarıyla..
    7. Almanya'dan Türkiye'ye flaş vize teklifi
    8. Bursa’da veresiye vermeyen marketçiyi..
    9. Burkina Faso'da silahlı saldırı!
    10. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in..
    11. Emeklinin gözü Meclis'te, sevindirecek..
    12. 9 yılda markalarıyla 3 milyon eve..
    13. Otomobil köprüden uçtu! Ölü ve..
    14. KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha..
    15. İstanbul depremi ile ilgili korkutan..
    16. Karadeniz derbisi'nde muhtemel 11'ler!
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın o ülkeye..
    18. Erdoğan yarın Sırbistan'a gidiyor
    19. Sorunların çözümü için gayretlerimiz..
    20. "Kim Milyoner Olmak İster"..
    21. HDP ile kol kola olan CHP’ye İYİ..
    22. HAVELSAN Pardus yönetimini ‘LİMAN’la..
    23. BOTAŞ’a Yeşil Dünya Ödülü
    24. 1 milyon TL kazanan Arda parayla ne..
    25. Alfemo’nun kalitesi tescillendi
    26. 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
    27. Tezgâhlar bereketlendi sebze fiyatları..
    28. Burdur’da Celal Şengör vak’ası! Kendi..
    29. Irak'ta protesto gösterileri giderek..
    30. Enflasyonun direncini kıracak..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu