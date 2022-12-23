4 milyar dolarlık rekor satış! Böylesi bir rakam daha yok...

2004’te takımı, o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara alan Robert Sarver, 4 milyar dolar karşılığında Mat İshbia ile anlaştığını açıkladı.

NBA yönetiminin onayıyla kesinleşecek anlaşmayla, Phoenix Mercury Kadın Basketbol Takımı da İshbia’ya devredilecek.

NBA takımlarından Phoenix Suns, rekor bir bedel karşılığında el değiştiriyor.

ABD’li iş insanı Mat İshbia, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury kadın basketbol takımını 4 milyar dolara satın alıyor. 2004’te o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara kulübü satın alan Robert Sarver, Mat İshbia ile yaptığı ortak açıklamada, Suns ve Mercury’nin satışı için kesin anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Yeni patron Mat Ishbia: Çok heyecanlıyım

Hürriyet'e göre; yapılan açıklamada, Math İshbia’nın kardeşi Justin İshbia’nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi. Mat İshiba konuyla ilgili olarak, “Suns ve Mercury’nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takımın da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu” dedi