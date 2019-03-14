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“4 Mevsim Ordu Fotoğraf Sergisi” Fatsa’da açıldı

Ordu 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen birbirinden güzel Ordu fotoğraflarının yer aldığı sergi Fatsa ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

14 Mart 2019 Perşembe 12:29
“4 Mevsim Ordu Fotoğraf Sergisi” Fatsa’da açıldı

Ordu 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen birbirinden güzel Ordu fotoğraflarının yer aldığı sergi Fatsa ilçesinde sanatseverlerle buluştu.


4 Mevsim Ordu Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın dördüncüsünü yaptıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Şahin Sevinç, “Daha önce Altınordu ilçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 Mevsim Ordu Fotoğraf Sergimizi Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de halkımızın ziyaretine açıyoruz. 439 yarışmacının katıldığı yarışmada 1703 eser arasından bu özel eserler sergilenmeye layık görüldü. Güzel bir çalışmanın neticesinde bu sergide Ordu’nun dört mevsimini içeren fotoğrafları göreceksiniz. Yarışmacılarımız ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde Ordu’yu fotoğraflayarak bu güzel eserleri ortaya çıkardılar. Seneye beşincisini düzenleyeceğimiz yarışmanın başvuruları ise başladı. Sergimizin bütün katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Dördüncüsü düzenlenen sergide konuşma yapan Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, “Ordu Büyükşehir Belediyemizin dördüncüsünü düzenlediği ve Ordu’nun 4 mevsimin sanata dönüştürülmüş halinin fotoğraflarla sizlerin beğenisine sunulduğu eserleri hep birlikte göreceğiz. Büyükşehir Belediyemiz sanatsal ve görsel alanda Ordu’da bir ufuk açtı. Belediyemiz sanata ve sanatçıya verdiği önemle birlikte bu güzel eserleri sanatseverlerin, Fatsalıların ve Orduluların hizmetine sunmuş oldu. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa Sanat Galerisindeki sergi 19 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:29
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